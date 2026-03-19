Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Ліні Костенко 96: найсильніші цитати української письменниці

Олена Кюпелі
19 березня 2026, 11:01оновлено 19 березня, 12:06
Ліна Костенко — одна з символів України, її жива, поетична душа.
Ліна Костенко — де вона живе
Ліна Костенко святкує 96-й день народження

Коротко:

  • Що говорила Ліна Костенко про війну
  • Що говорила Ліна Костенко про кохання
  • Що говорила Ліна Костенко про Україну

Сьогодні, 19 березня, легендарній українській письменниціЛіні Костенко виповнюється 96 років.

У зв'язку з цією важливою датою, Главред вирішив згадати найсильніші цитати письменниці, яка завжди відрізнялася гостротою слова та сильною проукраїнською, патріотичною позицією.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про головні новини.

Дивно, що цитати Костенко залишаються актуальними завжди. Їх потрібно перечитувати кожному поколінню, щоб не забувати про свою національну ідентифікацію та громадянську позицію.

  • "Скільки нас, людства, вже на планеті? Шість мільярдів? І серед них українці, дивна-дивна нація, яка живе тут споконвіку, а свою незалежну державу будує лише тепер".
  • "А ви думали, що Україна така проста. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі випробування історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим загартуванням. В умовах сучасного світу їй немає ціни".
  • "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку у них відбирають мову".
  • "У кожної нації свої хвороби. У Росії — невиліковна".
  • "І хто б там що кому не говорив, а зло загине і правда переможе!".
  • "Єдине, що не втомлюється, — це час. А ми живі, нам потрібно поспішати".
  • "Бо хто за що, а ми за незалежність. Ось чому нам так важко".
  • "Мова солов’їна, а щебечуть чорт знає що".
  • "І щось у мені таке болить, що це і є, напевно, Україна".

Поетеса виступала проти радянської влади, підтримувала колег-шістдесятників і засуджувала корупцію. Але також вона не могла не говорити про кохання і роль жінки.

  • Троянда – як кохання, може заподіяти біль, якщо не вмієш її прийняти.
  • Кохання – це насамперед відповідальність, а вже потім насолода, радість.
  • Там, де у жінки не розвинене почуття честі та гідності, процвітає моральне невігластво чоловіка.
  • Важко кохати розумну жінку. Завжди боїшся впасти в її очах. Жінка втрачає інтелект, тільки коли закохана. Тож бажано стабільно підтримувати в ній цей стан.
  • "Чужа душа — це, кажуть, темний ліс. А я кажу: не кожна, ой не кожна. Чужа душа — це тихе море сліз. Плювати в неї — гріх тяжкий, не можна".
  • "Страшні слова, коли вони мовчать".
  • "Жінка – як музика, її можна кохати, навіть не дуже розуміючи"

Цитати Ліни Костенко про війну

  • "Україна чинить опір, як Лаокоон, оповитий зміями. Вона німо кричить, але світ не чує. Або не хоче чути"
  • "Лінію оборони тримають живі"
  • "Доля не посміхається рабам"
  • "Вічна парадигма історії: за свободу борються одні, а до влади приходять інші"

Ліна Костенко — душа України
Ліна Костенко / Інфографіка Главред

Про особу: Ліна Костенко

Ліна Костенко — українська письменниця-шістдесниця, поетеса, громадська діячка. Номінантка на Нобелівську премію з літератури у 1967 році, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ліна Костенко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
12:00Інтерв'ю
11:11Війна
10:56Фронт
Популярне

Більше
Останні новини

12:46

12:45

12:41

12:30

12:28

12:27

12:16

12:00

11:57

11:54

11:52

11:35

11:11

11:01

10:59

10:56

10:52

10:45

10:29

10:09

10:05

10:05

09:56

09:53

09:50

09:05

09:02

09:01

08:59

08:41

08:08

07:44

06:47

06:10

05:39

05:11

05:05

04:31

04:00

03:26

02:23

01:53

01:45

01:00

00:48

00:05

18 березня, середа
23:58

23:57

23:35

22:47

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти