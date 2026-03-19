Ліні Костенко 96: найсильніші цитати української письменниці

Ліна Костенко — одна з символів України, її жива, поетична душа.

Сьогодні, 19 березня, легендарній українській письменниціЛіні Костенко виповнюється 96 років.

У зв'язку з цією важливою датою, Главред вирішив згадати найсильніші цитати письменниці, яка завжди відрізнялася гостротою слова та сильною проукраїнською, патріотичною позицією.

Дивно, що цитати Костенко залишаються актуальними завжди. Їх потрібно перечитувати кожному поколінню, щоб не забувати про свою національну ідентифікацію та громадянську позицію.

"Скільки нас, людства, вже на планеті? Шість мільярдів? І серед них українці, дивна-дивна нація, яка живе тут споконвіку, а свою незалежну державу будує лише тепер".

"А ви думали, що Україна така проста. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі випробування історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим загартуванням. В умовах сучасного світу їй немає ціни".

"Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку у них відбирають мову".

"У кожної нації свої хвороби. У Росії — невиліковна".

"І хто б там що кому не говорив, а зло загине і правда переможе!".

"Єдине, що не втомлюється, — це час. А ми живі, нам потрібно поспішати".

"Бо хто за що, а ми за незалежність. Ось чому нам так важко".

"Мова солов’їна, а щебечуть чорт знає що".

"І щось у мені таке болить, що це і є, напевно, Україна".

Поетеса виступала проти радянської влади, підтримувала колег-шістдесятників і засуджувала корупцію. Але також вона не могла не говорити про кохання і роль жінки.

Троянда – як кохання, може заподіяти біль, якщо не вмієш її прийняти.

Кохання – це насамперед відповідальність, а вже потім насолода, радість.

Там, де у жінки не розвинене почуття честі та гідності, процвітає моральне невігластво чоловіка.

Важко кохати розумну жінку. Завжди боїшся впасти в її очах. Жінка втрачає інтелект, тільки коли закохана. Тож бажано стабільно підтримувати в ній цей стан.

"Чужа душа — це, кажуть, темний ліс. А я кажу: не кожна, ой не кожна. Чужа душа — це тихе море сліз. Плювати в неї — гріх тяжкий, не можна".

"Страшні слова, коли вони мовчать".

"Жінка – як музика, її можна кохати, навіть не дуже розуміючи"

Цитати Ліни Костенко про війну

"Україна чинить опір, як Лаокоон, оповитий зміями. Вона німо кричить, але світ не чує. Або не хоче чути"

"Лінію оборони тримають живі"

"Доля не посміхається рабам"

"Вічна парадигма історії: за свободу борються одні, а до влади приходять інші"

Про особу: Ліна Костенко Ліна Костенко — українська письменниця-шістдесниця, поетеса, громадська діячка. Номінантка на Нобелівську премію з літератури у 1967 році, повідомляє Вікіпедія.

