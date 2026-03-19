Ліні Костенко 96: найсильніші цитати української письменниці

Коротко:
- Що говорила Ліна Костенко про війну
- Що говорила Ліна Костенко про кохання
- Що говорила Ліна Костенко про Україну
Сьогодні, 19 березня, легендарній українській письменниціЛіні Костенко виповнюється 96 років.
У зв'язку з цією важливою датою, Главред вирішив згадати найсильніші цитати письменниці, яка завжди відрізнялася гостротою слова та сильною проукраїнською, патріотичною позицією.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про головні новини.
Дивно, що цитати Костенко залишаються актуальними завжди. Їх потрібно перечитувати кожному поколінню, щоб не забувати про свою національну ідентифікацію та громадянську позицію.
- "Скільки нас, людства, вже на планеті? Шість мільярдів? І серед них українці, дивна-дивна нація, яка живе тут споконвіку, а свою незалежну державу будує лише тепер".
- "А ви думали, що Україна така проста. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі випробування історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим загартуванням. В умовах сучасного світу їй немає ціни".
- "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку у них відбирають мову".
- "У кожної нації свої хвороби. У Росії — невиліковна".
- "І хто б там що кому не говорив, а зло загине і правда переможе!".
- "Єдине, що не втомлюється, — це час. А ми живі, нам потрібно поспішати".
- "Бо хто за що, а ми за незалежність. Ось чому нам так важко".
- "Мова солов’їна, а щебечуть чорт знає що".
- "І щось у мені таке болить, що це і є, напевно, Україна".
Поетеса виступала проти радянської влади, підтримувала колег-шістдесятників і засуджувала корупцію. Але також вона не могла не говорити про кохання і роль жінки.
- Троянда – як кохання, може заподіяти біль, якщо не вмієш її прийняти.
- Кохання – це насамперед відповідальність, а вже потім насолода, радість.
- Там, де у жінки не розвинене почуття честі та гідності, процвітає моральне невігластво чоловіка.
- Важко кохати розумну жінку. Завжди боїшся впасти в її очах. Жінка втрачає інтелект, тільки коли закохана. Тож бажано стабільно підтримувати в ній цей стан.
- "Чужа душа — це, кажуть, темний ліс. А я кажу: не кожна, ой не кожна. Чужа душа — це тихе море сліз. Плювати в неї — гріх тяжкий, не можна".
- "Страшні слова, коли вони мовчать".
- "Жінка – як музика, її можна кохати, навіть не дуже розуміючи"
Цитати Ліни Костенко про війну
- "Україна чинить опір, як Лаокоон, оповитий зміями. Вона німо кричить, але світ не чує. Або не хоче чути"
- "Лінію оборони тримають живі"
- "Доля не посміхається рабам"
- "Вічна парадигма історії: за свободу борються одні, а до влади приходять інші"
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Про особу: Ліна Костенко
Ліна Костенко — українська письменниця-шістдесниця, поетеса, громадська діячка. Номінантка на Нобелівську премію з літератури у 1967 році, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред