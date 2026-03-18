Дніпро та область знову переходять на графіки: як вимикатимуть світло 19 березня

Слідкуйте за оновленнями графіку протягом доби, адже відключення можуть змінюватися.

ДТЕК та ЦЕК забезпечують реалізацію графіків відключень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

19 березня у Дніпрі та області відключатимуть світло

Графіки діятимуть з 08:00 до 21:00 у більшості підчерг

Відключення забезпечують оператори ДТЕК та ЦЕК

У четвер, 19 березня, у Дніпрі та області знову запроваджуються графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Вони діятимуть з 08:00 до 21:00. Світло вимикатимуть у переважній більшості підчерг.

У Дніпропетровській області реалізацію графіків відключень забезпечують оператори систем розподілу — ДТЕК та ЦЕК.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

1.1 черга: 09:00 – 12:30, 19:30 – 21:00

1.2 черга: 19:30 – 21:00

2.1 черга: 09:00 – 12:30

2.2 черга: 09:00 – 12:30

3.1 черга: 12:30 – 16:00

3.2 черга: 12:30 – 16:00

4.1 черга: 12:30 – 16:00

4.2 черга: Світло буде весь день

5.1 черга: 08:00 – 09:00, 16:00 – 19:30

5.2 черга: 16:00 – 17:00

6.1 черга: 08:00 – 09:00, 16:00 – 19:30

6.2 черга: 08:00 – 09:00

Дізнатися точний час відключення для конкретної адреси можна через онлайн-сервіси на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

1.1 черга: 12:30 – 16:00

1.2 черга: 12:30 – 16:00

2.1 черга: Світло буде весь день

2.2 черга: 12:30 – 16:00

3.1 черга: 08:00 – 09:00, 16:00 – 17:00

3.2 черга: 08:00 – 09:00

4.1 черга: 16:00 – 19:30

4.2 черга: 08:00 – 09:00, 16:00 – 19:30

5.1 черга: 09:00 – 12:30, 19:30 – 21:00

5.2 черга: 09:00 – 12:30

6.1 черга: 19:30 – 21:00

6.2 черга: 09:00 – 12:30

Енергетики радять мешканцям економно використовувати електроенергію, особливо у пікові години. Крім того, графік може змінюватися протягом доби за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

Під час планових відключень електроенергії мешканці Дніпропетровської області можуть відвідати "Пункти незламності". Вони працюють у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів та міських рад у робочий час.

У пунктах можна зігрітися, скористатися електрикою та водою, підзарядити гаджети, випити гарячий чай і відпочити.

Актуальний перелік адрес та графік роботи пунктів можна знайти на офіційному сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

