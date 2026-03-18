В Росії підняли бунт і закликають судити Путіна як воєнного злочинця

Путіну пророкують втрату влади вже цього року.

https://glavred.net/world/v-rossii-podnyali-bunt-i-prizyvayut-sudit-putina-kak-voennogo-prestupnika-10749869.html Посилання скопійоване

Колишній прихильник Путіна почав його критикувати

Що сказав Ремесло:

Путін війною проти України зашкодив Росії

Перебування при владі три десятки років є неприпустимим

Кремлівський диктатор може втратити владу до кінця поточного року

Війна, яку розпочав кремлівський диктатор Володимир Путін, принесла багато горя та негараздів не лише Україні, але й самій країні-агресорці Росії. Це починають помічати навіть затяті прихильники Путіна.

Зокрема відомий в Росії юрист-пропагандист Ілля Ремесло у Telegram опублікував серію гнівних дописів, фактично, піднявши бунт проти кремлівського диктатора. Він заявив, що війна проти України ведеться виключно через особисті комплекси Путіна та звинуватив його у завданні "величезної шкоди економіці РФ".

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Також Ремесло розкритикував "придушення свободи інтернету та ЗМІ" й наголосив, що 30-річне перебування при владі є неприпустимим. Пропагандист вже бачить ознаки колапсу системи та вважає, що Путін втратить владу цього року. А замість відпочинку диктатора має чекати суд за воєнні злочини.

"Дивіться, якби Путін дійсно оточував себе людьми, які його критикують і не бояться йому говорити правду, які компетентні, а не просто крадуть гроші, він би міг значно ефективніше воювати в тій же Україні... Але він боїться себе оточувати такими людьми і стає все більш слабким через це", - зазначив юрист.

Критика Путіна у Telegram-каналі пропагандиста / фото: скріншот

Нагадаємо, Главред писав, що еліти РФ сподівалися, що Трамп зможе вмовити Путіна піти у відставку. І це саме по собі є свідченням того, наскільки всі втомилися від того, що відбувається.

Раніше повідомлялося, що російського диктатора можуть усунути в країні-агресорці Росії шляхом палацового перевороту. Більшість російської еліти хотіла б повернути все назад або хоча б пом'якшити взаємовідносини з Європою і США.

Напередодні стало відомо, що більша частина еліти, ймовірно, хотіла б прийняти пропозиції Трампа щодо заморожування війни, але Путін, схоже, не збирається зупинятися. До того ж на тлі викрадення Мадуро і вбивства Хаменеї його становище стає все більш слабким і вразливим, і це в Кремлі прекрасно розуміють.

Про персону: Ілля Ремесло Ілля Ремесло — російський юрист, активіст ОНФ та медійний діяч, відомий своєю провладною позицією, боротьбою з опозицією (зокрема, справами проти Олексія Навального). У березні 2026 року несподівано заявив про припинення підтримки Володимира Путіна, розкритикував війну в Україні та закликав віддати Путіна під суд.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред