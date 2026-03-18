В Росії підняли бунт і закликають судити Путіна як воєнного злочинця

Анна Косик
18 березня 2026, 12:20
Путіну пророкують втрату влади вже цього року.
Колишній прихильник Путіна почав його критикувати / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Що сказав Ремесло:

  • Путін війною проти України зашкодив Росії
  • Перебування при владі три десятки років є неприпустимим
  • Кремлівський диктатор може втратити владу до кінця поточного року

Війна, яку розпочав кремлівський диктатор Володимир Путін, принесла багато горя та негараздів не лише Україні, але й самій країні-агресорці Росії. Це починають помічати навіть затяті прихильники Путіна.

Зокрема відомий в Росії юрист-пропагандист Ілля Ремесло у Telegram опублікував серію гнівних дописів, фактично, піднявши бунт проти кремлівського диктатора. Він заявив, що війна проти України ведеться виключно через особисті комплекси Путіна та звинуватив його у завданні "величезної шкоди економіці РФ".

Також Ремесло розкритикував "придушення свободи інтернету та ЗМІ" й наголосив, що 30-річне перебування при владі є неприпустимим. Пропагандист вже бачить ознаки колапсу системи та вважає, що Путін втратить владу цього року. А замість відпочинку диктатора має чекати суд за воєнні злочини.

"Дивіться, якби Путін дійсно оточував себе людьми, які його критикують і не бояться йому говорити правду, які компетентні, а не просто крадуть гроші, він би міг значно ефективніше воювати в тій же Україні... Але він боїться себе оточувати такими людьми і стає все більш слабким через це", - зазначив юрист.

Критика Путіна у Telegram-каналі пропагандиста / фото: скріншот

Відставка Путіна - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що еліти РФ сподівалися, що Трамп зможе вмовити Путіна піти у відставку. І це саме по собі є свідченням того, наскільки всі втомилися від того, що відбувається.

Раніше повідомлялося, що російського диктатора можуть усунути в країні-агресорці Росії шляхом палацового перевороту. Більшість російської еліти хотіла б повернути все назад або хоча б пом'якшити взаємовідносини з Європою і США.

Напередодні стало відомо, що більша частина еліти, ймовірно, хотіла б прийняти пропозиції Трампа щодо заморожування війни, але Путін, схоже, не збирається зупинятися. До того ж на тлі викрадення Мадуро і вбивства Хаменеї його становище стає все більш слабким і вразливим, і це в Кремлі прекрасно розуміють.

Читайте також:

Про персону: Ілля Ремесло

Ілля Ремесло — російський юрист, активіст ОНФ та медійний діяч, відомий своєю провладною позицією, боротьбою з опозицією (зокрема, справами проти Олексія Навального). У березні 2026 року несподівано заявив про припинення підтримки Володимира Путіна, розкритикував війну в Україні та закликав віддати Путіна під суд.

Новини партнерів

Головне за день

По всій Україні почали відключати світло: в яких областях графіки не діють

По всій Україні почали відключати світло: в яких областях графіки не діють

12:54Енергетика
Війна в Україні триватиме: названо реальні терміни укладення миру з РФ

Війна в Україні триватиме: названо реальні терміни укладення миру з РФ

12:49Україна
Україну накриють дощі та мокрий сніг, але невдовзі потеплішає: синоптикиня назвала дату

Україну накриють дощі та мокрий сніг, але невдовзі потеплішає: синоптикиня назвала дату

11:56Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Долар різко змінив позиції: новий курс валют на 18 березня

Долар різко змінив позиції: новий курс валют на 18 березня

Про лушпиння цибулі можна забути: новий метод, як пофарбувати яйця на Великдень

Про лушпиння цибулі можна забути: новий метод, як пофарбувати яйця на Великдень

Помітна економія на бензині: водіїв закликали прибрати з машини одну річ

Помітна економія на бензині: водіїв закликали прибрати з машини одну річ

Ситуація загострюється: ворог просунувся на ключовій ділянці фронту

Ситуація загострюється: ворог просунувся на ключовій ділянці фронту

Секрет сірникової коробки в СРСР: чому її розмір контролювали на державному рівні

Секрет сірникової коробки в СРСР: чому її розмір контролювали на державному рівні

Останні новини

13:31

Сім'я на даху: дивний малюнок доньки змусив батька занепокоїтися

13:28

Київстар ТБ розширює лінійку власних серіалів: вже восени відбудеться три премʼєри, зйомки першої стартували днями

13:17

Після першої ложки не відірватися: шикарний салат "Червона шапочка"

13:15

Контрнаступ ЗСУ: експерт розповів, як вдалося звільнити майже всю Дніпропетровщину

12:55

Набридли оси у дворі - простий спосіб відлякати їх назавжди

План наступу Росії зірваний, 2027-й буде вирішальним у війні – КоваленкоПлан наступу Росії зірваний, 2027-й буде вирішальним у війні – Коваленко
12:54

По всій Україні почали відключати світло: в яких областях графіки не діють

12:52

В 250 гривень вже не вкластись: в Україні дорожчає популярний овоч

12:49

Війна в Україні триватиме: названо реальні терміни укладення миру з РФ

12:23

Росія саботує обмін полоненими: експерт розповів, чого боїться Кремль

Реклама
12:20

В Росії підняли бунт і закликають судити Путіна як воєнного злочинця

12:06

Кущі будуть гнутися під вагою плодів: що покласти під кущі полуниці навесніВідео

12:03

РФ цинічно обстріляла Харків: є загиблий та поранені - що відомо

11:57

Жінка купила "цуценя", яке жодного разу не гавкало: ким виявилася тварина

11:56

Україну накриють дощі та мокрий сніг, але невдовзі потеплішає: синоптикиня назвала дату

11:44

Чи варто будувати високі грядки - реальні недоліки методу

11:41

У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки: яка погода буде в місті

11:19

В Одесі море пожовкло та дивно пахне, екологи б'ють на сполох: у чому причинаВідео

11:13

Армія РФ намагається взяти під контроль нову ділянку фронту: яка тактика окупантів

11:05

ВООЗ б’є на сполох: війна в Ірані може призвести до ядерної катастрофи світового масштабу

11:04

ЗСУ можуть вийти за адмінкордони ключової області і почати зачистку - експерт

Реклама
10:40

Чим шалот відрізняється від звичайної цибулі: що краще посадити у 2026 роціВідео

10:31

Білорусь навчає мігрантів боротьбі з прикордонниками Євросоюзу - голова СБ Латвії

10:30

Постачання армії РФ на важливому напрямку заблоковано: відбулася вогняна диверсія

10:20

Українські бренди Sherlock Secrets та Tea Moments представлять країну на Food & Drink Expo у Великій Британії новини компанії

10:19

Жорстоке вбивство Комарова на Балі: Інтерпол назвав імена підозрюваних - деталіФото

10:15

Гороскоп Таро на завтра, 19 березня: Терезам — важливі рішення, Рибам — перемога

10:09

РФ завдала удару по Одещині, спалахнула пожежа на важливому об'єкті: що відомоФото

09:55

"Лежу": у Тодоренко — нові проблеми зі здоров’ям

09:29

В Італії скасували виступ улюбленої балерини Путіна

09:27

Погода різко зміниться: де в Україні пройдуть дощі зі снігом і стане холодно

09:26

Чому 19 березня не можна носити порваний одяг і байдикувати: яке свято

09:01

Час збирати плоди: кому із знаків зодіаку чекати багатства вже в березні

09:01

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 березня (оновлюється)

08:34

Ризикований план США: чому Трампу потрібно завершення війни в Україні — Politico

08:25

"Україна здивує багатьох": "Флеш" розповів про плани операторів дронів у морі

08:24

Карта Deep State онлайн за 18 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Росія змушена перекидати сили ППО до Москви: Копитько розповів про побоювання ПутінаПогляд

07:01

"Дуже погане передчуття": Зеленський висловився щодо мирних переговорів щодо УкраїниВідео

05:50

День, який змінить усе: яким знакам зодіаку ось-ось усміхнеться велика удача

04:41

Секрет сірникової коробки в СРСР: чому її розмір контролювали на державному рівні

Реклама
04:03

Багато власників неправильно ставлять лотки для котів - все через один нюансВідео

03:30

Наймістичніші знаки зодіаку: хто має особливу енергію

02:54

З глибин Всесвіту надійшов загадковий сигнал, вчені в паніці: що відбувається

02:22

Як сказати українською "бодрствовать": більшість навіть не здогадується

02:05

Трамп має нову стратегію щодо війни в Україні - до чого тут "третя сторона"

01:30

"Багато хто обурився": Зендея вперше висловилася про весілля з Томом Голландом

01:02

Як зварити яйця без тріщин: дві нехитрі добавки, які збережуть шкаралупуВідео

17 березня, вівторок
23:50

РЕБ безсилий: названо дрони РФ, які можуть долетіти до центру Києва

23:27

Народні обранці скаржаться на зарплату у 60 тисяч — нардеп розкрив причинуВідео

23:05

Альтернатива поїздам: на Дніпропетровщині розробили нову схему руху автобусів

