"Тепер в тюрмі": Бєдняков попався на "крадіжці" з магазину

Андрій Бєдняков публічно зізнався у скоєному.

Андрій Бєдняков сьогодні — шоумен розповів про інцидент у супермаркеті

Український шоумен Андрій Бєдняков на очах у доньки ледь не скоїв крадіжку в магазині. Про неприємний інцидент він розповів у Threads.

В одному з популярних магазинів Бєдняков на касі самообслуговування "пробив" товар і склав його в пакет. З ним шоумен попрямував до виходу. Його зупинив охоронець з проханням оплатити покупку.

Незручності ситуації додав той факт, що Бєднякова в магазині впізнали. "Тепер будуть думати, що я злодій. Дочка думає, що я крадій. Сиджу тепер в тюрмі. Пишу цей тредс, та пʼю чай, за який не заплатив", — пожартував Андрій. Він також звернувся до адміністрації магазину з проханням не вивішувати його фото на дошку магазинних злодіїв.

Андрій Бєдняков зараз - шоумен розповів про інцидент у супермаркеті

Про персону: Андрій Бєдняков Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найвідоміший як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" і вокального шоу талантів "X-Фактор". Від початку військового вторгнення Росії в Україну, став на бік України й активно підтримував її в соціальних мережах. Бєднякову заборонено в'їзд на територію Росії терміном на 50 років.

