Тристоронні переговори між Україною, США та РФ зупинені: яка причина

Попри паузу в переговорах, робота з обміну військовополоненими та тілами загиблих між Україною та РФ буде продовжена.

Тристоронні переговори між Україною, США та Росією зупинені

Коротко:

Переговори між Україною, США та Росією наразі призупинені

Кирило Дмитрієв продовжує роботу в межах двосторонньої групи РФ та США

РФ продовжить роботу з Україною у рамках обміну полоненими та тілами загиблих

Тристоронні мирні переговори між Сполученими Штатами, РФ та Україною призупинені на тлі війни з Іраном. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ, пише Reuters.

Зазначається, що Кремль підтвердив паузу і що війна в Ірані може підштовхнути Київ до компромісу.

Пєсков у коментарі російським ЗМІ зазначив, що спеціальний посланник президента Кирило Дмитрієв продовжить роботу над інвестиційними та економічними питаннями у рамках двосторонньої групи РФ і США.

"Кирило Дмитрієв продовжує працювати. Тристороння група перебуває на паузі", - цитують Пєскова росЗМІ.

У Кремлі також заявили, що Росія продовжить співпрацю з Україною у рамках обміну полоненими та тілами загиблих.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, переговори про завершення війни РФ проти України поставили на паузу події на Близькому Сході, однак сторони підтримують щоденний контакт. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

Крім того, військово-політичний експерт Олександр Коваленко вважає, що найближчим часом переговори між Україною та Росією, ймовірно, не принесуть суттєвих результатів. Міжнародний діалог триватиме протягом року, однак його практичні наслідки обмежаться переважно обмінами полоненими.

Нагадаємо, за даними Politico, адміністрація Дональда Трампа розглядає завершення війни в Україні як частину ширшої стратегії стримування Китаю. У Білому домі вважають, що стимулювання Росії до миру та залучення американських інвестицій може змінити глобальний баланс сил і послабити її зв’язки з Пекіном.

План США щодо завершення війни в Україні

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

