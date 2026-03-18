Зникло світло, перебої з водою: РФ вдарила по Заходу України, що відомо

Місцева влада розгортає Пункти незламності та резервні джерела живлення для забезпечення міста послугами.

Ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Коротко:

Вибухи у Нововолинську під час повітряної тривоги

Частина міста залишилась без світла та води

Пошкоджено енергетичний об’єкт, на місці пожежа

Увечері середи, 18 березня, під час повітряної тривоги на Волині в місті Нововолинськ пролунали вибухи. Після цього частина населеного пункту залишилася без електропостачання, також зафіксовано перебої з водою. За попередніми даними, відбулося влучання в енергетичний об’єкт поблизу міста.

Місто зазнало атаки з боку країни-агресорки Росії. Про це повідомив міський голова Борис Карпус.

Пошкодження та пожежа в Нововолинську

Про влучання в енергообʼєкт біля Нововолинська він поінформував о 20:49. За його словами, у частині громади зникло світло, а також виникли перебої з водопостачанням. Згодом очільник міста уточнив, що пошкодження є значними, а на місці влучання триває пожежа.

"Відповідні служби працюють на місці влучання. Енергетики розпочнуть роботи, одразу як це буде можливо", – пообіцяв Борис Карпус.

Він також зазначив, що через проблеми з водопостачанням у місті запускають резервні джерела живлення.

"Частина котелень працюватиме на мінімальному рівні. Розгортаємо роботу Пунктів незламності, згодом повідомимо адреси", – додав міський голова.

Борис Карпус закликав мешканців зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями.

Вибухи у Львові

Водночас загроза атаки була зафіксована і на Львівщині. Міський голова Андрій Садовий повідомив про небезпеку ударних безпілотників у Львів та закликав не ігнорувати сигнали тривоги.

Про підвищену загрозу також заявив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Львів. Висока загроза," – написав він.

Близько 22:16 мешканці міста чули вибухи, після чого Козицький закликав залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Як уточнили в обласній військовій адміністрації, ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування, постраждалих немає.

Також у місті виявляють уламки БпЛА.

"Якщо натрапите на таку знахідку, у жодному разі не підходьте – може здетонувати", – попередив Козицький.

Як раніше повідомляв Главред, вночі на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Крім того, 17 березня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Ворожий удар припав на територію біля одного з терміналів логістичного оператора. Є постраждалі.

Також 16 березня армія РФ атакувала Київ дронами — у столиці було оголошено повітряну тривогу. У місті було чутно звуки стрілянини, працювали сили ППО.

Про персону: Андрій Садовий Андрій Садовий — український політик, громадський діяч та підприємець, голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року). Засновник громадської організації "Самопоміч", член партії "Об'єднання „Самопоміч"", пише Вікіпедія.

