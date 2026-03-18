Кремль не робить ставку на завершення війни - в МЗС розкрили деталі переговорів

Юрій Берендій
18 березня 2026, 21:24
Переговори відкладені через війну США проти Ірану, водночас переговорний процес триває, хоча Росія не демонструє готовності до діалогу, вказали в МЗС.
В МЗС пояснили, на якому етапі зараз перебувають переговори між Україною, США та РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • Переговори про завершення війни РФ проти України поставили на паузу
  • Переговорні команди спілкуються між собою щодня
  • Росія не показує готовність до миру

Переговорний процес між Україною, США та Росією наразі призупинений через події на Близькому Сході, однак сторони підтримують щоденний контакт. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що заплановані тристоронні консультації вже кілька разів переносилися і наразі також відкладені, проте їх не скасовано — йдеться лише про зміну термінів.

"Тут не треба шукати якесь подвійне дно, так би мовити. Дійсно увага США зараз повністю сконцентрована на Близькому Сході. І в таких умовах. Тому на паузі зараз переговорний трек, хоча команди між собою спілкуються щодня", - розповів він.

У відомстві підкреслили, що робоча комунікація триває, але для просування процесу необхідні очні зустрічі, зокрема на рівні лідерів. Водночас Тихий наголосив, що Росія поки не демонструє готовності до повноцінного дипломатичного діалогу.

"Бачиться ставка на війну, на спробу досягнути своїх цілей військовим шляхом, хоча досягнути військовим шляхом не вдасться", — резюмує він.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, найближчим часом переговори між Україною та Росією, ймовірно, не принесуть суттєвих результатів. Міжнародний діалог триватиме протягом року, однак його практичні наслідки обмежаться переважно обмінами полоненими. Таку оцінку озвучив військово-політичний експерт Олександр Коваленко.

Водночас процес мирних перемовин постійно відкладається, зокрема через ситуацію навколо Ірану. Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння впливом подій на Близькому Сході на хід переговорів.

Крім того, за даними Politico, адміністрація Дональда Трампа розглядає завершення війни в Україні як частину ширшої стратегії стримування Китаю. У Білому домі вважають, що стимулювання Росії до миру та залучення американських інвестицій може змінити глобальний баланс сил і послабити її зв’язки з Пекіном.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тихий

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зникло світло, перебої з водою: РФ вдарила по Заходу України, що відомо

Зникло світло, перебої з водою: РФ вдарила по Заходу України, що відомо

22:47Війна
Кремль не робить ставку на завершення війни - в МЗС розкрили деталі переговорів

Кремль не робить ставку на завершення війни - в МЗС розкрили деталі переговорів

21:24Війна
Графіки повертаються: де та коли вимикатимуть світло 19 березня

Графіки повертаються: де та коли вимикатимуть світло 19 березня

19:49Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Секрет сірникової коробки в СРСР: чому її розмір контролювали на державному рівні

Секрет сірникової коробки в СРСР: чому її розмір контролювали на державному рівні

Багато власників неправильно ставлять лотки для котів - все через один нюанс

Багато власників неправильно ставлять лотки для котів - все через один нюанс

В Росії підняли бунт і закликають судити Путіна як воєнного злочинця

В Росії підняли бунт і закликають судити Путіна як воєнного злочинця

Гороскоп Таро на завтра, 19 березня: Терезам — важливі рішення, Рибам — перемога

Гороскоп Таро на завтра, 19 березня: Терезам — важливі рішення, Рибам — перемога

Китайський гороскоп на завтра, 19 березня: Тиграм — стрес, Козлам — позитив

Китайський гороскоп на завтра, 19 березня: Тиграм — стрес, Козлам — позитив

Останні новини

22:47

Зникло світло, перебої з водою: РФ вдарила по Заходу України, що відомо

22:43

Різке зростання вартості пального: українцям назвали терміни підвищення цін на АЗС

22:24

Годин із світлом стане менше: нові графіки для Черкаської області на 19 березня

22:13

"Що це за невіглас?": популярна українська акторка зробила зізнання про бойфренда

21:55

Алла Борисівна знає: у Росії розкрили правду про "таємне" життя Галкіна

План наступу Росії зірваний, 2027-й буде вирішальним у війні – КоваленкоПлан наступу Росії зірваний, 2027-й буде вирішальним у війні – Коваленко
21:46

Навіщо старі кросівки залишають у морозилці: відповідь просто вразить

21:35

Дніпро та область знову переходять на графіки: як вимикатимуть світло 19 березняФото

21:24

Йому був 41 рік: помер учасник "Ліги сміху"

21:24

Кремль не робить ставку на завершення війни - в МЗС розкрили деталі переговорів

Реклама
21:03

Гороскоп на завтра, 19 березня: Дівам - хвилювання, Терезам - сюрприз

20:57

Нудно жити "як усі": три найбезбашенніші авантюристи серед знаків зодіаку

20:44

Місячний календар садівника на квітень: що і коли садити в саду та на городіВідео

20:43

Під загрозою місто з півмільйонним населенням: тривожний прогноз щодо нового наступу РФ

20:37

Погода різко зміниться: де в Україні випаде сніг та вдарить приморозок

20:16

Російська співачка подала заяву на отримання українського громадянства

19:49

Графіки повертаються: де та коли вимикатимуть світло 19 березня

19:45

Коли почне діяти кешбек на пальне та які будуть ліміти - заява уряду

19:20

Кішка виглядає здоровою, але лікар виніс їй "смертний вирок": історія підірвала Мережу

19:10

Удари по Москві стають ближчими: Лакійчук - про доцільність ударів українською балістикоюПогляд

19:09

Ідеальне м'ясо за лічені хвилини: як не пересушити куряче філе

Реклама
19:08

Кремль готує нові виклики: у розвідці США розкрили плани РФ щодо України

19:07

Цибуля виросте велетенською й без гнилі: експерти закликали посипати грядку цією сумішшю

18:59

Новий російський наступ обернувся рекордним успіхом ЗСУ - деталі від Міноборони

18:51

Від під’їзду до громади: як на Оболоні формують культуру самоорганізації мешканців новини компанії

18:41

Сотні досвідчених суддів можуть піти у відставку через нові законопроєкти - суддя Барсук Марина

18:25

Запоріжжя відходить на другий план: експерт назвав головну ціль наступу РФ

18:25

Клопи ховаються просто під носом: які приховані місця потрібно перевірити негайноВідео

17:59

Ударили по заводах та літаках, є прильоти - Генштаб розкрив деталі атаки по Росії

17:46

Чому не можна прати у свято 19 березня: суворі заборони

17:34

Демократія є головним оборонним ресурсом України в умовах тривалої війни, – Івашин

17:31

Секрет пишної лаванди: простий трюк у березні здивує навіть досвідчених садівниківВідео

17:25

Врятує пралку від накипу: який простий кухонний засіб працює краще за хімію

17:23

Не тільки кохання: 5 секретів міцних стосунків, про які рідко говорять

17:15

На підйомі: на якому місці Україна у прогнозах букмекерів на Євробачення-2026

17:06

Зняття санкцій з Росії і переговори України з Іраном - Зеленський зробив гучні заяви

16:38

Гроші потечуть до трьох знаків зодіаку вже до кінця березня - хто ці щасливчики

16:37

Слово, яке спантеличило українців: що означає "дзиґар" насправді

16:37

Є незамінні: Білл Гейтс назвав три професії, які не замінить ШІ

16:31

Китай цинічно використовує Росію у війні з Україною: розкрито справжній задум Пекіна

15:57

"Фото з майбутнього": чоловік заявив, що побував у 2118 році

Реклама
15:52

"Це негарно": українська актриса обурилася, почувши російську мову в школі свого сина

15:51

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 19 березня

15:28

Путіністка Корольова зі сцени оголосила стать майбутньої дитини

15:22

Чому ніхто не бачив голуб'ят: відповідь виявилася простішою, ніж здається

15:03

ЗСУ зірвали весняно-літній наступ РФ на 100 км фронту: у ворога рекордні втрати

14:55

Китайський гороскоп на завтра, 19 березня: Тиграм — стрес, Козлам — позитив

14:52

Європейські лідери мають брати приклад з Кирила Буданова — західні аналітики

14:50

Путіністку Доліну жорстоко принизили в Росії її ж глядачі

14:45

"Технологія Буданова": як голова ОП змінює ставлення суспільства до влади

14:38

Синоптикиня прогнозує відчутне похолодання на Житомирщині: доки триватиме

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

