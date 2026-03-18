Кремль не робить ставку на завершення війни - в МЗС розкрили деталі переговорів

Переговори відкладені через війну США проти Ірану, водночас переговорний процес триває, хоча Росія не демонструє готовності до діалогу, вказали в МЗС.

В МЗС пояснили, на якому етапі зараз перебувають переговори між Україною, США та РФ

Переговорний процес між Україною, США та Росією наразі призупинений через події на Близькому Сході, однак сторони підтримують щоденний контакт. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що заплановані тристоронні консультації вже кілька разів переносилися і наразі також відкладені, проте їх не скасовано — йдеться лише про зміну термінів.

"Тут не треба шукати якесь подвійне дно, так би мовити. Дійсно увага США зараз повністю сконцентрована на Близькому Сході. І в таких умовах. Тому на паузі зараз переговорний трек, хоча команди між собою спілкуються щодня", - розповів він.

У відомстві підкреслили, що робоча комунікація триває, але для просування процесу необхідні очні зустрічі, зокрема на рівні лідерів. Водночас Тихий наголосив, що Росія поки не демонструє готовності до повноцінного дипломатичного діалогу.

"Бачиться ставка на війну, на спробу досягнути своїх цілей військовим шляхом, хоча досягнути військовим шляхом не вдасться", — резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, найближчим часом переговори між Україною та Росією, ймовірно, не принесуть суттєвих результатів. Міжнародний діалог триватиме протягом року, однак його практичні наслідки обмежаться переважно обмінами полоненими. Таку оцінку озвучив військово-політичний експерт Олександр Коваленко.

Водночас процес мирних перемовин постійно відкладається, зокрема через ситуацію навколо Ірану. Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння впливом подій на Близькому Сході на хід переговорів.

Крім того, за даними Politico, адміністрація Дональда Трампа розглядає завершення війни в Україні як частину ширшої стратегії стримування Китаю. У Білому домі вважають, що стимулювання Росії до миру та залучення американських інвестицій може змінити глобальний баланс сил і послабити її зв’язки з Пекіном.

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

