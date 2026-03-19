Країна ЄС хоче скасувати тимчасовий захист біженців: кого торкнуться зміни

Інна Ковенько
19 березня 2026, 08:08
Уряд країни вже ініціював переговори з іншими державами ЄС.
Чехія хоче припинити тимчасовий захист для деяких груп біженців/ Колаж: Главред, фото: скриншот, blesk.cz

Головне:

  • Чехія хоче припинити тимчасовий захист для деяких біженців
  • Захист може не поширюватися на чоловіків працездатного віку
  • Люди, які прибувають із західних регіонів України також можуть опинитися без захисту

Уряд Чехії хоче рівні Євросоюзу обмежити надання тимчасового захисту для українських біженців. Цей статус може більше не поширюватися на чоловіків працездатного віку та людей, які прибувають із західних регіонів України.

Нововведення планується вже з 2027 року, повідомляє міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар виданню Novinky.

"Інші країни також хочуть поправок, вони можуть бути ухвалені за кількома напрямками. З географічної точки зору, західна, відносно безпечна частина України буде звільнена від нього (права на тимчасовий захист. - Ред.)", - зазначив він.

Метнар також запропонував виключити з тимчасового захисту українських чоловіків працездатного віку. Він пояснив це тим, що Україна потребує чоловіків для мобілізації у військо, а після завершення війни - для відбудови країни.

"Україна сама зацікавлена в тому, щоб чоловіки залишалися або, можливо, поверталися у разі припинення вогню. Їм доведеться пройти довгий шлях у плані відновлення території", - сказав міністр.

Чехія не може ухвалити такі зміни самостійно, адже тимчасовий захист регулюється європейським законодавством. Тому країна вже ініціювала переговори з іншими державами ЄС. Метнар обговорював це питання з міністром внутрішніх справ Німеччини Александром Добріндтом, і сторони домовилися розпочати дебати щодо коригування умов.

Дискусія має відбуватися насамперед між країнами, які прийняли найбільше українських біженців. За даними Євростату, це Німеччина (понад 1,26 млн осіб), Польща (майже 966 тис.) та Чехія (понад 397 тис.).

Речник чеського МВС Ондржей Кратошка додав, що нинішнє головування Кіпру в ЄС найближчим часом розпочне загальні дебати щодо майбутнього тимчасового захисту. Водночас він підкреслив, що Чехія має дотримуватися збалансованого підходу до імміграційної політики. Місцеві роботодавці неодноразово наголошували: масове повернення українських працівників може негативно позначитися на економіці країни.

Українці за кордоном - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який поступово скасовує спецрежим для українських біженців і переводить їх до єдиної системи тимчасового захисту. Нові правила змінюють перебування, соціальну підтримку та доступ до послуг, зокрема обмежують виплати й меддопомогу для дорослих.

Нагадаємо, у Чехії обговорюють можливий перегляд закону lex Ukraine, що регулює перебування українських біженців. Голова Палати депутатів і лідер руху "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура заявив, що чинні правила нібито створюють ризики для безпеки держави та потребують оновлення.

Крім цього, у партії канцлера Німеччини ХСС пропонують посилити міграційну політику, зокрема щодо українських чоловіків, придатних до служби, яких пропонують відправляти на батьківщину. Відповідні пропозиції викладені в проекті рішення для зимової наради партії в монастирі Зеон.

Країна ЄС хоче скасувати тимчасовий захист біженців: кого торкнуться зміни
Ситуація з українськими біженцями / Інфографіка Главред

Про джерело: Novinky

Novinky — чеський новинний веб-сайт, заснований у 1998 році. Станом на 2008 рік це був найвідвідуваніший веб-сайт новин у країні разом із сервером iDnes. У 2010 і 2011 роках це був найбільш відвідуваний сервер новин у Чеській Республіці, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз Чехія
