"Що це за невіглас?": популярна українська акторка зробила зізнання про бойфренда

Українська акторка театру та кіно Анастасія Іванюк зараз сяє в серіалі "Скарби". Роль була для неї непростою, адже її персонаж значно відрізняється від самої Насті за характером.
Проте працювати в цьому проєкті та спостерігати за власними трансформаціями Іванюк сподобалося. Про це вона розповіла в інтерв'ю для 1plus1. Не останню роль у цьому відіграв той факт, що її коханий Дмитро Соловйов теж актор — Анастасія завжди може "принести роботу додому" і отримати від партнера професійну підтримку.
Втім, така ідилія була в парі не завжди. На початку їхнього знайомства Дмитро часто підколював обраницю і робив їй зауваження. "Наше перше знайомство було специфічним.
Діма дивився на мене і казав усім навколо: "Ну навіщо ви цю дівчинку сюди взяли?".
Мені тоді було лише 18, я дуже старалася, віддавалась роботі повністю, а він ходив і скептично коментував всі мої спроби. Я ж дивилася на нього і думала: "Боже, хто це такий? Що це за рудий невіглас?". Я була просто супернезадоволена Дмитром", — згадує артистка.
Об'єднала акторів сцена. "Сцена зближує дуже тактильно, а спільні сніданки, обіди та вечері під час нескінченних репетицій дозволяють пізнати людину набагато глибше. Так воно і зав’язалося", - каже Анастасія Іванюк.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
