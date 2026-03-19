"Приліт" по багатоповерхівці, зруйновано квартири: свіжі подробиці атаки на Одесу

Про наслідки атаки на Одесу розповіли в ДСНС

У ніч на 19 березня армія РФ атакувала житлові квартали Одеси. За попередніми даними, постраждали три людини. Про наслідки атаки розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Частково зруйновано квартири на 18-му та 19-му поверхах житлової 25-поверхівки, виникла пожежа. Зафіксовано руйнування та пожежу у двоповерховому житловому будинку.

В іншому житловому секторі є руйнування другого поверху в триповерховому будинку – загорілися квартири та припаркований поруч легковий автомобіль. Загалом пошкоджено понад 10 автомобілів.

З будинку врятовано трьох людей. Психологи надали допомогу 19 громадянам, серед них - троє дітей. Крім того, виникла пожежа в квартирі на 14-му поверсі житлового 22-поверхового будинку, з якого евакуювали 70 осіб.

Також зафіксовано пошкодження транспортних засобів на території одного з комунальних підприємств.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання.

Увечері 18 березня під час повітряної тривоги в місті Нововолинську пролунали вибухи. Після цього частина населеного пункту залишилася без електропостачання, також зафіксовано перебої з водою. За попередніми даними, сталося влучання в енергетичний об'єкт поблизу міста.

Один із "Шахедів" влучив у багатоповерхівку – частково зруйновано кілька квартир, фасад і скління будинку. Також уражено територію комунального підприємства, пошкоджено частину обладнання та 11 транспортних засобів. Усі пожежі ліквідовано рятувальниками.

Вранці 19 березня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Під удар потрапила інфраструктура міста. Одна людина отримала важкі поранення та близько 40 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

