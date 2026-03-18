Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Різке зростання вартості пального: українцям назвали терміни підвищення цін на АЗС

Олексій Тесля
18 березня 2026, 22:43
Ключовим фактором залишається ситуація на ринку нафти, подорожчання пального видається найімовірнішим сценарієм.
авто, АЗС
Українців попередили про нові ціни на АЗС / колаж: Главред, фото: pixabay

Головне:

  • Ключовим фактором подорожчання залишається ситуація на ринку нафти
  • На оптовому ринку ціна вже зросла більш ніж на 2 гривні за літр

Аналітики припускають, що ціни на пальне найближчим часом можуть зрости сильніше, ніж очікувалося.

Як зазначається в матеріалі delo.ua, вже до кінця тижня вартість бензину може наблизитися до рівня 75–76 грн за літр.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Експерти пояснюють, що ключовим фактором залишається ситуація на ринку нафти: за умови збереження поточних тенденцій подорожчання палива виглядає найбільш імовірним сценарієм.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Леушкін зазначив, що витрати на логістику істотно зросли, а у мереж АЗС не вистачає оборотних коштів для закупівель про запас. Через це оператори змушені швидше переносити зростання оптових цін на роздрібні.

За останній тиждень вартість бензину в оптовому сегменті вже зросла більш ніж на 2 гривні за літр, досягнувши в середньому 63,4 грн. На думку експертів, така динаміка може посилити фінансовий тиск на учасників ринку та вплинути на стабільність поставок.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Главред

Ціни на пальне — останні новини

Як повідомляв Главред, паливний експерт говорив, що вартість бензину та дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.

Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що зростання котирувань нафти на світових ринках і ослаблення гривні щодо основних валют можуть спровокувати подорожчання палива на АЗС.

Політолог Вадим Трюхан підкреслив, що найближчими днями в Україні може подорожчати бензин і автомобільний газ. На його думку, через ситуацію на Близькому Сході бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а відразу на 5–10 гривень за літр.

Про персону: Леонід Косянчук

Леонід Васильович Косянчук — український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України.

Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами.

У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

АЗС бензин
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти