Різке зростання вартості пального: українцям назвали терміни підвищення цін на АЗС

Ключовим фактором залишається ситуація на ринку нафти, подорожчання пального видається найімовірнішим сценарієм.

https://glavred.net/economics/rezkiy-rost-stoimosti-topliva-ukraincam-nazvali-sroki-povysheniya-cen-na-azs-10750055.html Посилання скопійоване

Українців попередили про нові ціни на АЗС

Головне:

Ключовим фактором подорожчання залишається ситуація на ринку нафти

На оптовому ринку ціна вже зросла більш ніж на 2 гривні за літр

Аналітики припускають, що ціни на пальне найближчим часом можуть зрости сильніше, ніж очікувалося.

Як зазначається в матеріалі delo.ua, вже до кінця тижня вартість бензину може наблизитися до рівня 75–76 грн за літр.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Експерти пояснюють, що ключовим фактором залишається ситуація на ринку нафти: за умови збереження поточних тенденцій подорожчання палива виглядає найбільш імовірним сценарієм.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Леушкін зазначив, що витрати на логістику істотно зросли, а у мереж АЗС не вистачає оборотних коштів для закупівель про запас. Через це оператори змушені швидше переносити зростання оптових цін на роздрібні.

За останній тиждень вартість бензину в оптовому сегменті вже зросла більш ніж на 2 гривні за літр, досягнувши в середньому 63,4 грн. На думку експертів, така динаміка може посилити фінансовий тиск на учасників ринку та вплинути на стабільність поставок.

/ Главред

Ціни на пальне — останні новини

Як повідомляв Главред, паливний експерт говорив, що вартість бензину та дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.

Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що зростання котирувань нафти на світових ринках і ослаблення гривні щодо основних валют можуть спровокувати подорожчання палива на АЗС.

Політолог Вадим Трюхан підкреслив, що найближчими днями в Україні може подорожчати бензин і автомобільний газ. На його думку, через ситуацію на Близькому Сході бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а відразу на 5–10 гривень за літр.

Інші новини:

Про персону: Леонід Косянчук Леонід Васильович Косянчук — український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України. Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами. У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред