Різке зростання вартості пального: українцям назвали терміни підвищення цін на АЗС

Головне:
- Ключовим фактором подорожчання залишається ситуація на ринку нафти
- На оптовому ринку ціна вже зросла більш ніж на 2 гривні за літр
Аналітики припускають, що ціни на пальне найближчим часом можуть зрости сильніше, ніж очікувалося.
Як зазначається в матеріалі delo.ua, вже до кінця тижня вартість бензину може наблизитися до рівня 75–76 грн за літр.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.
Експерти пояснюють, що ключовим фактором залишається ситуація на ринку нафти: за умови збереження поточних тенденцій подорожчання палива виглядає найбільш імовірним сценарієм.
Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Леушкін зазначив, що витрати на логістику істотно зросли, а у мереж АЗС не вистачає оборотних коштів для закупівель про запас. Через це оператори змушені швидше переносити зростання оптових цін на роздрібні.
За останній тиждень вартість бензину в оптовому сегменті вже зросла більш ніж на 2 гривні за літр, досягнувши в середньому 63,4 грн. На думку експертів, така динаміка може посилити фінансовий тиск на учасників ринку та вплинути на стабільність поставок.
Як повідомляв Главред, паливний експерт говорив, що вартість бензину та дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.
Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що зростання котирувань нафти на світових ринках і ослаблення гривні щодо основних валют можуть спровокувати подорожчання палива на АЗС.
Політолог Вадим Трюхан підкреслив, що найближчими днями в Україні може подорожчати бензин і автомобільний газ. На його думку, через ситуацію на Близькому Сході бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а відразу на 5–10 гривень за літр.
Про персону: Леонід Косянчук
Леонід Васильович Косянчук — український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України.
Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами.
У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред