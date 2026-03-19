Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Тисячі солдатів та контроль над нафтою й ураном: США готують жорсткий сценарій проти Ірану

Анна Ярославська
19 березня 2026, 07:44
Вашингтон розглядає можливість відправки військових для проведення наземних операцій в Ірані.
Американські військові, операція
Адміністрація Трампа обговорює військові операції проти Ірану

Головні тези:

  • Трамп розглядає посилення військової присутності США на Близькому Сході
  • Можливе відправлення тисяч військовослужбовців для підготовки операцій проти Ірану
  • Один із ключових сценаріїв — контроль судноплавства в Ормузькій протоці

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість масштабної військової присутності на Близькому Сході — йдеться про розгортання тисяч військовослужбовців для підготовки потенційних операцій проти Ірану. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Як повідомили співрозмовники видання, один із ключових сценаріїв — забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, через яку проходить значна частина світових поставок нафти. Основну роль у цьому можуть відіграти авіація та військово-морські сили.

відео дня

"Забезпечення безпеки протоки може також означати розгортання американських військ на узбережжі Ірану", — заявили чотири джерела, серед яких двоє американських чиновників.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Також обговорюється варіант відправки сухопутних підрозділів на острів Харк — стратегічно важливу точку, через яку проходить до 90% експорту іранської нафти.

Крім того, у Вашингтоні розглядають можливість залучення сил спецоперацій для контролю над запасами високозбагаченого урану.

Джерела підкреслюють, що наземна операція не розпочнеться негайно.

"Наразі рішення про відправку сухопутних військ не ухвалено, але президент Трамп мудро залишає за собою всі варіанти", — заявив представник Білого дому, який побажав залишитися анонімним.

"Президент зосереджений на досягненні всіх визначених цілей операції "Епічна лють": знищенні іранського потенціалу балістичних ракет, знищенні їхнього військово-морського флоту, забезпеченні того, щоб їхні терористичні проксі не могли дестабілізувати регіон, і гарантуванні того, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю", – додав високопоставлений чиновник.

Reuters зазначає, що використання сухопутних військ становить значні політичні ризики для Трампа через низьку підтримку цієї військової кампанії серед американців та його передвиборчі обіцянки уникати нових затяжних конфліктів.

Операція США проти Ірану – останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп чітко визначив свою позицію щодо завершення американської військової операції проти Ірану. Він заявив журналістам, що не бачить підстав для переговорів з Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться лише після повного знищення іранських військових структур та політичного керівництва.

Трамп також заявив, що підтримає вбивство Моджтаби Хаменеї, який був обраний наступним верховним лідером Ірану, якщо той не буде готовий поступитися вимогам Америки.

Румунія потенційно може стати учасником військового протистояння на Близькому Сході. Сполучені Штати звернулися до Бухареста з проханням розмістити додаткові сили та авіацію на одній з авіабаз на сході країни для подальшого можливого використання в операції проти Ірану.

Володимир Зеленський заявив, що Україна планує направити своїх військових експертів до країн Перської затоки, щоб підтримати регіон і поділитися досвідом у протидії загрозам з боку Ірану.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Іран Дональд Трамп Трамп новини Атака на Іран
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти