Тисячі солдатів та контроль над нафтою й ураном: США готують жорсткий сценарій проти Ірану

Вашингтон розглядає можливість відправки військових для проведення наземних операцій в Ірані.

Адміністрація Трампа обговорює військові операції проти Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість масштабної військової присутності на Близькому Сході — йдеться про розгортання тисяч військовослужбовців для підготовки потенційних операцій проти Ірану. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Як повідомили співрозмовники видання, один із ключових сценаріїв — забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, через яку проходить значна частина світових поставок нафти. Основну роль у цьому можуть відіграти авіація та військово-морські сили.

"Забезпечення безпеки протоки може також означати розгортання американських військ на узбережжі Ірану", — заявили чотири джерела, серед яких двоє американських чиновників.

Також обговорюється варіант відправки сухопутних підрозділів на острів Харк — стратегічно важливу точку, через яку проходить до 90% експорту іранської нафти.

Крім того, у Вашингтоні розглядають можливість залучення сил спецоперацій для контролю над запасами високозбагаченого урану.

Джерела підкреслюють, що наземна операція не розпочнеться негайно.

"Наразі рішення про відправку сухопутних військ не ухвалено, але президент Трамп мудро залишає за собою всі варіанти", — заявив представник Білого дому, який побажав залишитися анонімним.

"Президент зосереджений на досягненні всіх визначених цілей операції "Епічна лють": знищенні іранського потенціалу балістичних ракет, знищенні їхнього військово-морського флоту, забезпеченні того, щоб їхні терористичні проксі не могли дестабілізувати регіон, і гарантуванні того, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю", – додав високопоставлений чиновник.

Reuters зазначає, що використання сухопутних військ становить значні політичні ризики для Трампа через низьку підтримку цієї військової кампанії серед американців та його передвиборчі обіцянки уникати нових затяжних конфліктів.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп чітко визначив свою позицію щодо завершення американської військової операції проти Ірану. Він заявив журналістам, що не бачить підстав для переговорів з Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться лише після повного знищення іранських військових структур та політичного керівництва.

Трамп також заявив, що підтримає вбивство Моджтаби Хаменеї, який був обраний наступним верховним лідером Ірану, якщо той не буде готовий поступитися вимогам Америки.

Румунія потенційно може стати учасником військового протистояння на Близькому Сході. Сполучені Штати звернулися до Бухареста з проханням розмістити додаткові сили та авіацію на одній з авіабаз на сході країни для подальшого можливого використання в операції проти Ірану.

Володимир Зеленський заявив, що Україна планує направити своїх військових експертів до країн Перської затоки, щоб підтримати регіон і поділитися досвідом у протидії загрозам з боку Ірану.

Інші новини за темою:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

