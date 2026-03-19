Нічний удар по Одесі: троє постраждалих, пошкоджено історичний центр міста

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено дві багатоповерхівки, будинок в історичному центрі та приватний сектор.

Після удару РФ по Одесі горіли будинки

Коротко:

Росія атакувала Одесу

Зафіксовано "влучання" у житлову забудову

Троє людей постраждали, двоє госпіталізовані

У ніч на 19 березня армія РФ атакувала Одесу. Зафіксовано влучання у житлову забудову міста.

Як повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, пошкоджено дві багатоповерхівки, житловий будинок в історичному центрі та будівлі в приватному секторі. Виникли пожежі, їх оперативно ліквідували.

Відомо про трьох постраждалих, двоє з них госпіталізовані до міської лікарні.

"Усі оперативні та комунальні служби працюють на місцях, триває ліквідація наслідків", – додав Лисак.

Наслідки атаки на Одесу / Фото: t.me/odesaMVA

Наслідки атаки на Одесу / Фото: t.me/odesaMVA

Повітряні атаки РФ на Одесу - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. В результаті ворожого удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання.

17 березня в результаті нічної атаки на південь Одеської області було пошкоджено об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Увечері 12 березня російська окупаційна армія атакувала ударними безпілотниками портову інфраструктуру Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

4 березня армія РФ завдала удару по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу. Судно під прапором Панами перевозило кукурудзу.

Вдень 4 березня країна-агресор Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Одеської області. В результаті удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції.

Про персону: Сергій Лисак Сергій Петрович Лисак - український військовий і державний службовець. З 7 лютого 2023 року - голова Дніпропетровської ОДА. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації.

