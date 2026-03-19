"У нетверезому стані": Дан Балан зіпсував весілля відомого блогера

Співак виступив на весіллі Дениса Повєткіна.

https://glavred.net/stars/v-netrezvom-sostoyanii-dan-balan-isportil-svadbu-izvestnogo-blogera-10750130.html Посилання скопійоване

Дан Балан зараз

Ви дізнаєтеся:

Відомий український блогер Денис Повєткін розповів про своє дороге весілля, яке гучно відгукнулося в соцмережах. В інтерв'ю з Василем Тимошенком блогер зізнався, що йому не сподобався виступ Дана Балана.

Перш за все співак збентежив Повєткіна своїм виглядом. Через зміни зовнішності та поведінки блогер припустив, що артист міг бути в нетверезому стані.

відео дня

"Я був дуже незадоволений виступом Дана Балана. Чому? Не знаю, чи бачив ти, нещодавно виставляли, як він виглядає зараз. Дуже схуд, виглядає дуже погано. Ніби в якомусь нетверезому стані перебував", — висловився Денис.

Як Дан Балан виглядає зараз / фото: t.me/funnylovedb

Крім цього, блогеру не сподобалося безвідповідальне ставлення співака до свого свята. Балан запізнився на захід і змусив гостей чекати.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про головні новини.

"Він же вийшов на сцену, його чекають, стоять якийсь час... Адже це не концерт, я тут як клієнт. Його чекають, стоять, а він виходить і ні з ким не вітається. Таке відчуття, ніби він "похизуватися" приїхав. Такий був вайб", — поділився Повєткін.

Дан Балан засмутив відомого блогера / фото: instagram.com, Дан Балан

Денис зізнався, що після такого досвіду взаємодії з артистом на заході він захотів повернути витрачені на гонорар гроші. Незважаючи на те, що до відкритого конфлікту не дійшло, Повєткін вирішив попередити інших про можливі неприємності.

"Щодо Дана Балана у мене залишилися питання, не вирішені з організатором, і я сказав, що взагалі хотів би повернути гроші. Я не став роздувати з цього конфлікт, я людина неконфліктна, але в інтерв'ю все ж розповім. Щоб люди, які бажають влаштувати собі свято або захід, не замовляли цю людину", — підсумував блогер.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Дан Балан Дан Балан – молдавський музикант, автор пісень і продюсер, колишній соліст групи O-Zone. Перший і єдиний молдавський музикант, номінований на премію "Греммі" як співавтор хіта Live Your Life у виконанні співачки Ріанни та репера T.I.

27 лютого висловив свою підтримку в Instagram, опублікувавши прапор України та слова Тараса Шевченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред