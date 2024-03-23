"Тепер потрібно чекати атак щодня": Жданов зробив тривожний прогноз щодо ракетних ударів

Потрібно бути готовими до того, що РФ може бити ракетами мало не кожен день, вважає військовий експерт.

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Жданов зробив тривожний прогноз щодо ракетних ударів/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, Главред

Країна-агресорка Росія здійснила атаки ракетами і дронами по Україні у ніч на 21 та 22 березня після того, як тривалий час масованих атак не здійснювалося. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що тепер ракетні удари продовжаться, і варто бути готовими до того, що вони можуть відбуватися навіть щодня.

Про це Жданов сказав в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що у російських окупантів був тривалий час на накопичення ракет.

"Думаю, що продовжаться (атаки – ред.). Тепер потрібно чекати атак щодня, тому що у Росії було три місяці на підготовку, виробництво, тестування і транспортування ракет", – сказав Жданов. відео дня

За його словами, судячи з того, що наша і західні розвідки мовчать, сьогодні навіть немає розуміння, скільки в Росії ракет, готових до бойового застосування.

"Тому, як кажуть військові, завжди потрібно відштовхуватися від найгіршого варіанту, тобто вважати, що всі 900-1000 ракет готові до бойового застосування", – підсумував Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Атака по енергосистемі України у ніч на 22 березня

У ніч на 22 березня РФ била ракетами і дронами по Україні. Були вибухи у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, та інших населених пунктах. Зокрема, РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю – було атаковано об'єкт інфраструктури та будинки.

Пізніше стало відомо, що РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС – найбільшій ГЕС України. На станції спалахнула пожежа.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ вночі випустила 60 "Шахедів" та 90 ракет різних типів. У Повітряних силах розповіли, що сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151 – збито 55 "Шахедів" і 37 ракет. Зазначається, що у ніч на 22 березня російські окупанти завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

У МВС розповіли, що є загиблі та безвісти зниклі. Під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька та інші області.

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