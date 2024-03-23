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"Тепер потрібно чекати атак щодня": Жданов зробив тривожний прогноз щодо ракетних ударів

Альона Вороніна
23 березня 2024, 05:10
Потрібно бути готовими до того, що РФ може бити ракетами мало не кожен день, вважає військовий експерт.
Ракетный удар РФ по Украине 22 марта, Олег Жданов
Жданов зробив тривожний прогноз щодо ракетних ударів/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, Главред

Країна-агресорка Росія здійснила атаки ракетами і дронами по Україні у ніч на 21 та 22 березня після того, як тривалий час масованих атак не здійснювалося. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що тепер ракетні удари продовжаться, і варто бути готовими до того, що вони можуть відбуватися навіть щодня.

Про це Жданов сказав в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що у російських окупантів був тривалий час на накопичення ракет.

"Думаю, що продовжаться (атаки – ред.). Тепер потрібно чекати атак щодня, тому що у Росії було три місяці на підготовку, виробництво, тестування і транспортування ракет", – сказав Жданов.

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За його словами, судячи з того, що наша і західні розвідки мовчать, сьогодні навіть немає розуміння, скільки в Росії ракет, готових до бойового застосування.

"Тому, як кажуть військові, завжди потрібно відштовхуватися від найгіршого варіанту, тобто вважати, що всі 900-1000 ракет готові до бойового застосування", – підсумував Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Атака по енергосистемі України у ніч на 22 березня

У ніч на 22 березня РФ била ракетами і дронами по Україні. Були вибухи у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, та інших населених пунктах. Зокрема, РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю – було атаковано об'єкт інфраструктури та будинки.

Пізніше стало відомо, що РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС – найбільшій ГЕС України. На станції спалахнула пожежа.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ вночі випустила 60 "Шахедів" та 90 ракет різних типів. У Повітряних силах розповіли, що сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151 – збито 55 "Шахедів" і 37 ракет. Зазначається, що у ніч на 22 березня російські окупанти завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

У МВС розповіли, що є загиблі та безвісти зниклі. Під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька та інші області.

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