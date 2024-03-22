РФ вночі випустила 60 'шахедів' та 90 ракет різних типів: Зеленський назвав цілі

Володимир Зеленський повідомив, що у всіх міста, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби.

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РФ запустила по Україні 90 ракет / колаж: Главред, скріншоти: відео

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову ракетну атаку країни-агресора по Україні та повідомив про цілі окупантів.

"За цю ніч було понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору", - заявив президент у Telegram.

Зеленський повідомив, що у всіх міста, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства допомагають людям.

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"Ніхто не залишиться без допомоги. Триває відновлення постачання електрики. Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінничина, Франківщина - всюди, де це потрібно, від ночі тривають відновлювальні роботи", - зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що у російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі.

"У "шахедів" немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи "Петріот" повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви", - додав він.

Обстріл України 22 березня

Нагадаємо, що Росія вночі атакувала Україну, потужні вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі. У Повітряних силах України повідомили, що російські бомбардувальники Ту-95 запустили ракети з Каспійського регіону. Крім того, повідомлялося про зліт літаків МіГ-31К, носіїв ракет "Кинджал".

Вночі відбулась наймасштабніша атака на енергетику України. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що зафіксовано влучання в об'єкти генерації та системи розподілу в різних областях. В частині регіонів є перебої зі світлом.

РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що ракета РФ вдарила в тролейбус, який їхав через дамбу. Він пояснив, що у тролейбусі перебували люди, які їхали на роботу. Рух автодорожнім переїздом дамби Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

По областях України вводять графіки відключень світла через обстріл РФ. Пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Пролунали вибухи й на Прикарпатті.

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