Є загиблі та безвісти зниклі: у МВС озвучили наслідки ракетного удару 22 березня

Під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька та інші області, кажуть у МВС.

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Результати ракетного удару РФ по Україні 22 березня / колаж Главред, скріншоти з відео

Унаслідок чергового ракетного удару країни-агресора РФ по регіонах України безліч постраждалих і кілька загиблих. Про це написав на своєму каналі в Telegram керівник МВС Ігор Клименко.

"Під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька, Львівська та Івано-Франківська області. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей і щонайменше 8 поранених у Хмельницькому. На відео - момент порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку. Також 6 травмованих у Запоріжжі, 3 людини там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів. Інформація про постраждалих буде оперативно уточнюватися", - сказав він.

Хто такий Ігор Клименко? Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія". відео дня

Ракетний удар по Україні 22 березня

Усі подробиці ракетного удару по Україні 22 березня читайте в матеріалі: РФ б'є ракетами по Україні, вибухи - у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі: що відомо.

Під удар російських ракет потрапила і ДніпроГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що на станції спалахнула пожежа. Загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 22 березня російська ракета влучила в тролейбус із людьми.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову ракетну атаку країни-агресора по Україні та повідомив про цілі окупантів.

"За цю ніч було понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття сім'ям і близьким загиблих від цього терору", - заявив глава держави.

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