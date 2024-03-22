Сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151: збито 55 "Шахедів" і 37 ракет

Захисникам неба вдалося збити 55 "Шахедів", 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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РФ застосувала 151 засіб повітряного нападу під час ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime, t.me/ivan_fedorov_zp, ua.depositphotos.com

У ніч на 22 березня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Захисникам українського неба вдалося знищити 92 повітряні цілі: 55 "Шахедів" і 37 ракет.

Як повідомили Повітряні сили, загалом окупанти застосували 151 засіб повітряного нападу:

63 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ - РФ);

12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Бєлгородська область, Крим);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (з тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС - акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (з п'яти бомбардувальників Ту-22М3);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (з десяти МіГ-31К - Тамбовська область);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (з двох Су-30 (Су-34);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Бєлгородська, Курська області).

До відбиття ракетно-авіаційного удару було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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У результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:

55 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131";

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Знищено 92 повітряні цілі / t.me/ComAFUA

Ракетний удар по Україні 22 березня

Усі подробиці ракетного удару по Україні 22 березня читайте в матеріалі: РФ б'є ракетами по Україні, вибухи - у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі: що відомо.

Під удар російських ракет потрапила і ДніпроГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що на станції спалахнула пожежа. Загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована.

ДніпроГЕС - що про неї відомо Дніпровська ГЕС (ДніпроГЕС) - гідроелектростанція на річці Дніпро в місті Запоріжжя на півдні України. Є п'ятим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, пише Вікіпедія. Це найбільша гідроелектростанція України, у 1932-1956 роках була найбільшою гідроелектростанцією СРСР і Європи.

Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС було підірвано спочатку радянськими військами 1941 року, а потім - німецькими.

У 1944 році почалося відновлення станції, а завершилося - в 1950-му з пуском останнього гідроагрегату. При цьому потужність станції було збільшено. Власником Дніпровської ГЕС є державна компанія "Укргідроенерго".

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 22 березня російська ракета влучила в тролейбус із людьми.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову ракетну атаку країни-агресора по Україні та повідомив про цілі окупантів.

"За цю ніч було понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам і близьким загиблих від цього терору", - заявив глава держави.

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