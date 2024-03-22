Сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151: збито 55 "Шахедів" і 37 ракет

У ніч на 22 березня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Захисникам українського неба вдалося знищити 92 повітряні цілі: 55 "Шахедів" і 37 ракет.
Як повідомили Повітряні сили, загалом окупанти застосували 151 засіб повітряного нападу:
- 63 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ - РФ);
- 12 балістичних ракет "Іскандер-М" (Бєлгородська область, Крим);
- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (з тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС - акваторія Каспійського моря);
- 5 крилатих ракет Х-22 (з п'яти бомбардувальників Ту-22М3);
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (з десяти МіГ-31К - Тамбовська область);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (з двох Су-30 (Су-34);
- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Бєлгородська, Курська області).
До відбиття ракетно-авіаційного удару було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:
- 55 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131";
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Ракетний удар по Україні 22 березня
Усі подробиці ракетного удару по Україні 22 березня читайте в матеріалі: РФ б'є ракетами по Україні, вибухи - у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі: що відомо.
Під удар російських ракет потрапила і ДніпроГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що на станції спалахнула пожежа. Загрози прориву немає. Ситуація на дамбі станції контрольована.
ДніпроГЕС - що про неї відомо
Дніпровська ГЕС (ДніпроГЕС) - гідроелектростанція на річці Дніпро в місті Запоріжжя на півдні України. Є п'ятим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, пише Вікіпедія.
Це найбільша гідроелектростанція України, у 1932-1956 роках була найбільшою гідроелектростанцією СРСР і Європи.
Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС було підірвано спочатку радянськими військами 1941 року, а потім - німецькими.
У 1944 році почалося відновлення станції, а завершилося - в 1950-му з пуском останнього гідроагрегату. При цьому потужність станції було збільшено.
Власником Дніпровської ГЕС є державна компанія "Укргідроенерго".
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 22 березня російська ракета влучила в тролейбус із людьми.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову ракетну атаку країни-агресора по Україні та повідомив про цілі окупантів.
"За цю ніч було понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам і близьким загиблих від цього терору", - заявив глава держави.
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