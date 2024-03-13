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Тактика "тисячі порізів" і активна оборона: на фронті настала безвихідна ситуація - Spiegel

Анна Ярославська
13 березня 2024, 07:41
Сили оборони України не домагаються великого прогресу, однак і росіяни не можуть витіснити їх з позицій. Повний крах на фронті малоймовірний.
Війна, ЗСУ
Українські військові вважають повний крах на фронті малоймовірним / Колаж: Главред, фото: 18 окрема бригада армійської авіації, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російська окупаційна армія збирається використовувати в Україні тактику "тисячі порізів", тобто проводити безліч маленьких операцій замість великих наступів. Про це пише німецьке видання Spiegel.

Як йдеться у статті, армія РФ планує атакувати українські позиції по всій лінії фронту, а також завдавати ударів по інфраструктурі України. Також російські агенти збираються провокувати розбрат серед українського населення.

За словами журналістів, багато російських командирів упевнені в "швидкій перемозі". Однак російські воєнкори зовсім не вірять у те, що це можливо. Багато з них заявляють, що командири ЗС РФ некомпетентні, а солдати погано навчені.

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Зазначається, що окупанти використовують "м'ясні штурми". Командування відправляє безліч солдатів на смерть, щоб домогтися територіальних успіхів.

У матеріалі також ідеться, що в останні тижні Росія зазнала більшої кількості втрат на фронті. Через це ЗС РФ стикаються з дедалі серйознішою нестачею кадрів. При цьому в Кремлі не наважуються оголосити про нову масштабну мобілізацію перед президентськими виборами.

Spiegel також пише, що українські військові страждають через брак допомоги від Заходу. ЗСУ зараз доводиться економити артилерійські боєприпаси. Також Силам оборони не вистачає техніки та особового складу.

Видання цитує слова неназваних командирів, які кажуть, що інтенсивні бої відбуваються не по всій лінії фронту. Є більш "гарячі" ділянки, а є ті, про які мало пишуть у ЗМІ, оскільки там відбуваються бої низької інтенсивності. На найважливіших ділянках (біля Бахмута, Авдіївки або в Запорізькій області) обидві сторони закріпилися на своїх позиціях. Прорив фронту там малоймовірний.

При цьому на північному сході Вугледара або в Харківській області бої менш інтенсивні. Цим ділянкам приділяється не так багато уваги, а тому в українських військ там гірше оснащення і гостріше відчувається нестача боєприпасів. Іноді боєприпаси зовсім закінчуються.

"Ми не зможемо так довго протриматися", - сказав неназваний командир артилерії ЗСУ під Вугледаром.

Загалом, українські військові вважають повний крах на фронті малоймовірним. Вони більше сходяться на думці, що настала тупикова ситуація. Сили оборони України не досягають великого прогресу, однак і росіяни не можуть витіснити їх з позицій.

Як розповів військовий експерт Марк Канчіан з Центру стратегічних і міжнародних досліджень, українським військам доводиться нелегко, поки росіяни наступають по всьому фронту.

Однак джерело в українських спецслужбах сказало журналістам, що ситуація на фронті складна, але контрольована. Зараз ЗСУ проводять стратегію активної оборони. Вони намагаються зупинити атаки окупантів, а потім завдавати ударів у відповідь.

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Ситуація на фронті - останні новини

Українські військові повільно просуваються в будівництві оборонних споруд, і час має вирішальне значення. Супутникові знімки показують, наскільки фортифікації слабкі в деяких місцях. Про це пише німецьке видання Der Spiegel.

Журналісти The Wall Street Journal писали про те, що Росія навесні може піти в наступ, а війна вступила в нову фазу.

Видання The New York Times зазначає: коли російські окупанти захопили Авдіївку, Україна і союзники побоювалися, що війська РФ зможуть розвинути наступ і швидко просунутися до стратегічних військових вузлів і населених пунктів. Однак після стрімких успіхів наступ росіян зупинився.

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що після захоплення Авдіївки для російських окупантів найбільш пріоритетними напрямками стають Часів Яр Донецької області та Куп'янськ Харківської області.

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