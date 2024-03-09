Російський наступ під Авдіївкою захлинувся: ЗСУ знищують піхоту на підході - NYT

Росія все ще зберігає ініціативу на полі бою, а окупанти ще можуть прорвати оборону України, через зменшення західної допомоги, стверджують аналітики.

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Росія втрачає ініціативу на полі бою під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коли російські окупанти захопили Авдіївку, Україна та союзники побоювалися, що війська РФ зможуть розвинути наступ і швидко просунутися до стратегічних військових вузлів і населених пунктів. Проте після стрімких успіхів наступ росіян зупинився, пише The New York Times.

У виданні зазначають, що бойові дії повернулися до безрезультатних боїв, які були характерними для бойових дій минулого року. Військові експерти вказують на декілька факторів, які вплинули на зупинку російського наступу. Одним із них є місцевість, яка не сприяє оперативним наступальним операціям, зокрема гірська територія та велика кількість водосховищ та струмків. Важливим фактором є також виснаження російських військ після тривалих місяців активних бойових дій, а також українська армія, яка спрямувала значні сили для оборони цього району.

"Після захоплення Авдіївки в середині лютого. У той час, коли українські війська відступали, Росія швидко просувалася вперед, частково завдяки відсутності міцних українських оборонних позицій. Російські війська захопили три населені пункти... Але за останні 10 днів Москва захопила лише трохи більше квадратної милі землі. Її бійці залучені в боях у селах Бердичі, Орлівка та Тоненьке та навколо них", - зазначили у виданні. відео дня

Однак аналітики вказують на те, що Росія все ще зберігає ініціативу на полі бою, а окупанти ще можуть прорвати оборону України. Зокрема тому, що оборонні зусилля Києва дедалі більше скорочуються через відсутність військової допомоги від США.

За словами одного з аналітиків, росіяни "намагаються просунутися вперед, використовуючи невеликі штурмові групи піхоти, але їх знищують на відносно відкритій місцевості на захід від Авдіївки".

У NYT також стверджують, що нещодавні бої також дорого обійшлися для ЗСУ, оскільки наразі частину найбоєздатніших військ і найкращу зброю відправили на захід від Авдіївки. Оборона України на цьому напрямку, ймовірно, покликана дати підрозділам час для підготовки та зміцнення нових оборонних рубежів на захід від міста.

Українські сили зуміли використати місцевий ландшафт у свою користь. Підрозділи ЗСУ утримують височини в селах, що полегшує оборону від російських атак. Тоді як окупанти штурмують Бердичі, Орлівку та Тоненьке у відкритому полі з незначним прикриттям.

У виданні додали, якщо російські війська зрештою захоплять ці три села, незрозуміло, якими будуть їхні точні наступні дії, враховуючи, що місцевість горбиста та всіяна струмками та водоймами, що ускладнює подальше просування.

"Кому з них буде віддано пріоритет, наприклад, через два дні або наступного тижня, залежатиме від того, наскільки їм вдасться пробити оборону. Якщо їм вдасться пробитися, вони розгорнуть додаткові резерви, щоб розвинути свій успіх. Це їхня стратегія", - сказав експерт.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

Війна в Україні

Нагадаємо, Росія продовжує застосовувати токсичні хімічні речовини проти Збройних Сил України, порушуючи Конвенцію про хімічну зброю. Посол України в Нідерландах Олександр Карасевич повідомив, що російські окупанти збільшують кількість і розширюють територію використання таких речовин.

Також на південному напрямку російські окупанти використовують баггі, квадроцикли та всюдиходи під час атак для обходу мінних полів та загороджень. За словами Дмитра Лиховія, це свідчить про втрати ворога в бронетехніці

Як повідомляв Главред, на південному напрямку фронту українські захисники змусили російських окупантів відступити, знищивши їх бліндаж і замасковану техніку за допомогою FPV-дронів. Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ виконали успішну операцію, яка допомогла вигнати ворога з його позицій.

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