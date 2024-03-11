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Побудували середньовічне кільце оборони: ЗМІ назвали місто, де ЗСУ буде дуже складно

Анна Ярославська
11 березня 2024, 12:07
Der Spiegel стверджує, що всі стратегічно важливі точки українських захисників на фронті недостатньо захищені.
Токмак, Орехівський ВДУ
Біля Оріхова оборонні споруди ЗСУ слабкі / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, ua.depositphotos.com

Українські військові повільно просуваються в будівництві оборонних споруд, і час має вирішальне значення. Супутникові знімки показують, наскільки фортифікації слабкі в деяких місцях. Про це пише німецьке видання Der Spiegel.

Автори статті зазначають, два міста в Запорізькій області - Оріхів і Токмак - схожі, адже розташовані близько до фронту на рівній та відкритій території. При цьому укріплення біля них відрізняються.

Зокрема, стратегічно важливе місто Токмак російські окупанти оточили "майже середньовічним кільцем оборони", яке ЗСУ будуть змушені проходити в разі прориву на цьому напрямку.

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Водночас навколо Оріхова, який контролюють українські захисники, фортифікацій набагато менше.

Der Spiegel стверджує, що недостатньо захищені всі стратегічно важливі точки захисників на фронті, зокрема в районі Авдіївки та міста Часів Яр біля Бахмута. Там оборона ЗСУ "залишає бажати кращого, і в поєднанні з гострою нестачею боєприпасів і нестачею солдатів це створює небезпеку".

"У зв'язку зі складною ситуацією українські підрозділи збирають у соціальних мережах пожертви на екскаватори для допомоги в будівництві. Однак, окрім землерийної техніки, особливо важливо, щоб ЄС вдалося якнайшвидше доставити обіцяні боєприпаси - це дасть їм змогу краще утримувати росіян на їхніх позиціях", - зазначає видання.

Зазначимо, раніше журналісти The New York Times також писали, що оборона українських військових погано облаштована. Армії РФ вдається поступово досягати певних успіхів.

Контрнаступ ЗСУ 2024

У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності.

Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі.

Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

Наступ російської окупаційної армії

Журналісти The Wall Street Journal писали про те, що Росія навесні може піти в наступ, а війна вступила в нову фазу.

Видання The New York Times зазначає: коли російські окупанти захопили Авдіївку, Україна та союзники побоювалися, що війська РФ зможуть розвинути наступ і швидко просунутися до стратегічних військових вузлів і населених пунктів. Однак після стрімких успіхів наступ росіян зупинився.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко також заявив, що наступ російських окупантів видихається. Окупантам не вистачає сил, щоб рухатися вперед. При цьому, за його словами, РФ намагається захопити ще одне місто і стягує туди резерви.

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війна в Україні ЗСУ новини України війна Росії та України
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