РФ націлилася на два великі вузли: експерт назвав, які міста під загрозою

Часів Яр є не тільки транспортним вузлом і виходом на Костянтинівку, підкреслив Олександр Коваленко.

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Олександр Коваленко оцінив розвиток ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: 3 окрема штурмова бригада, Facebook

Після захоплення Авдіївки для російських окупантів найбільш пріоритетними напрямками стають Часів Яр Донецької області та Куп'янськ Харківської області, заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

"Найближчим часом Часів Яр стане однією з основних тем для зведень та оглядів, оскільки для росіян, після окупації Авдіївки, цей напрямок, а також Куп'янськ стають найбільш пріоритетними", - написав він у Telegram.

Експерт зазначив, що Часів Яр є не тільки транспортним вузлом і виходом на Костянтинівку, а й домінуючою висотою в усьому регіоні.

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"Наразі РОВ створюють умови для підготовки більш інтенсивних наступальних дій на Часів Яр", - не виключає він.

Аналітик вважає, що в комплекс створюваних умов входить:

захоплення сіл Богданівка, для виходу на Калинівку, перерізання траси 0506 і створення тиску на Часів Яр із півночі;

захоплення Іванівського, для охоплення Часова Яру з півдня;

захоплення Кліщіївки та Андріївки, для створення буфера безпеки для південного флангу;

"Загалом, процес каталізації наступу на Часів Яр безпосередньо залежить від захоплення вищезазначених сіл. Так само, важливим фактором є і так званий виборчий процес на Росії. Після завершення "виборів" і проведення мобілізації, на другу половину 2024 року можна очікувати пік наступу на Часів Яр. До того, у росіян є 3-4 місяці для створення всіх необхідних умов для цього наступу", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що у РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зломили штурм РФ на сході. Українські бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися і дали відсіч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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