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Росія навесні може піти в наступ, війна вступила в нову фазу - WSJ

Андрій Ганчук
7 березня 2024, 12:41
Сили оборони України зміцнюють свою оборону, фронт уже більше схожий на будівельний майданчик, ніж на поле бою, пишуть журналісти The Wall Street Journal.
ЗСУ, війська РФ
Україні потрібно побудувати оборону на лінії фронту - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

У розв'язаній агресором Росією війні проти України настає нова фаза, у рамках якої ЗСУ доводиться будувати оборонні лінії в очікуванні масштабного російського наступу, який може відбутися навесні.

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що Україна намагається спорудити такі фортифікації, як рік тому зробили російські окупанти. Їхня лінія спрацювала ефективно і стримала контрнаступ ЗСУ.

"Фронт уже більше схожий на будівельний майданчик, ніж на поле бою", - пишуть журналісти.

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Війська РФ посилюють атаки

Глава уряду Денис Шмигаль раніше заявив, що на спорудження фортифікацій було виділено близько 31 мільярда гривень. Утім, західні урядовці та українські солдати кажуть, що поки що подібна кампанія не дала результатів.

"Відсутність прогресу стає проблемою для України в той час, коли Росія посилює свої атаки. За останні дні вона витіснила українські сили з низки сіл на захід від Авдіївки, хоча пагорби та водойми, розташовані трохи далі на захід, можуть стати природними фортифікаціями, які може використати для захисту Київ", - наголошується в матеріалі.

Віденський аналітик з питань оборони Франц-Штефан Гаді, який нещодавно відвідав фронт на Донбасі, зробив тривожний прогноз.

"Відсутність ешелонованої оборони вздовж лінії фронту має викликати певну стурбованість в Україні. Ситуація може стати досить критичною для українських сил", - вважає Гаді.

Як вважають військові поблизу Авдіївки, ситуація на фронті, що склалася на даний момент, змушує їх рити окопи.

"У тих умовах, у яких ми перебуваємо, нам доводиться копати, окопуватися і будувати самим", - заявляв заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Україні життєво важливо створити лінію оборони

Журналісти нагадали, що під час контрнаступу армія України зіткнулася з перешкодами у вигляді фортифікацій окупантів, які вони вибудовували місяцями.

"Її головний оборонний пояс мав багатошарові лінії траншей, протитанкові рови, бетонні блоки та великі мінні поля, які виявилося майже неможливо подолати. Наразі побудова аналогічної оборони життєво важлива для України", - підкреслюється в статті.

Снарядний голод у ЗСУ

Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN.

Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів.

"Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Війна Росії проти України

РФ змінила тактику війни в повітрі, написали журналісти The New York Times. Окупанти використовують керовані авіабомби, щоб посприяти просуванню своїх військ на фронті. Загарбники вирішили застосовувати таку тактику по всій лінії фронту.

ЗСУ повернули контроль над Тоненьким, пише німецьке видання BILD. Російські загарбники обстрілюють село реактивними системами залпового вогню.

КНДР передала Росії снаряди з "підступом", розповів представник військової розвідки України Вадим Скібіцький. За його словами, половина таких боєприпасів старі й не придатні для стрільби.

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ЗСУ війська Росії війна Росії та України
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