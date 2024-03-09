Окупанти застосували на фронті тактику, яку ніхто не очікував - ISW

Російські загарбники покращили свої тактичні можливості та просунулися на Авдіївському напрямку.

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Окупанти застосували на фронті тактику, яку ніхто не очікував / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Окупанти скористалися ефектом несподіванки і застосували незвичні дії під Авдіївкою. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

У звіті за 8 березня зазначено, що деякі підрозділи ворожої армії засвоїли тактичну адаптацію під час наступу під Авдіївкою.

За словами українського військового оглядача Костянтина Мошавеця, росіяни перегрупувалися і змістили фокус наступу з північної частини коксохімічного заводу в район північно-східної частини Авдіївки.

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Експерт додав, що зробили вони це так, що Збройні сили України не помітили цього. Як наслідок, ворог скористався тактичною несподіванкою.

В Інституті вивчення війни до того ж додали, що успіх тактичної несподіванки росіян не можна залишати поза увагою, хоч він і не свідчить про розширення їхніх можливостей.

Експерти переконані, що РФ показує лише обмежену адаптацію на певних ділянках фронту і це не може скасувати широкомасштабні невдачі та втрати ЗС РФ.

Що таке тактична несподіванка? Фактор раптовості або просто раптовість - один із ключових принципів військового мистецтва, суть якого полягає в досягненні успіху за допомогою дій, які мають ефект несподіванки для противника. Використання фактора раптовості в багатьох ситуаціях дає змогу паралізувати волю супротивника до опору, дезорганізувати управління військами і завдати йому поразки навіть за нестачі сил і засобів. Дуже часто раптовість впливу ставить перед противником жорсткі часові рамки на ліквідацію нерівних умов, що виникли. Одним із видів цього чинника на фронті є тактична несподіванка, її досягають випередженням супротивника у відкритті вогню, потайним зайняттям зручних позицій для атаки або контратаки, застосуванням нових зразків зброї, нових прийомів і способів ведення бою, урізноманітненням у вибудовуванні оборонних позицій та ін.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, російські окупанти відводять свої війська від Авдіївки і перекидають на інший напрямок для захоплення нових населених пунктів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Ліховий.

Також, захоплення Авдіївки Донецької області стало для РФ пірровою перемогою, в результаті якої вона втратила тисячі бійців і сотні бронемашин. Про це пише Forbes із посиланням на дані OSINT-аналітиків, які від початку війни підраховують пошкоджену, знищену та покинуту техніку ЗСУ та окупантів.

До того ж, на Таврійському напрямку минулої доби втрати ворога в живій силі становили 360 осіб, повідомили в Об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Як ідеться в повідомленні у Facebook, за добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

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