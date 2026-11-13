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Чи існує загроза дефіциту соняшникової олії: важлива заява МінАПК

Олексій Тесля
13 листопада 2026, 20:05
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За даними Міністерства аграрної політики, внутрішній ринок споживає менше 10 % того, що виробляє промисловість.
олія
Українцям розповіли, чи можливий дефіцит олії / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот

Важливо:

  • Ситуація на ринку складна, проте дефіциту не передбачається
  • Наявних потужностей вистачає, щоб за сезон переробити весь зібраний урожай

Дефіцит соняшникової олії Україні не загрожує, незважаючи на зупинку частини олійно-жирового виробництва на тлі російських ударів, заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Як він підкреслив в ефірі телемарафону, залишків продукції, виробленої вже на сьогодні, та тієї, що продовжує вироблятися, достатньо для забезпечення внутрішнього ринку.

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За словами голови Мінагрополітики, внутрішній ринок споживає менше 10%, а точніше, додав він, "5–7% від того, що виробляється".

Разом з тим чиновник додав, що зараз триватиме робота щодо захисту та оцінки можливості відновлення.

"Ситуація, звичайно, складна, це великий виклик, але підстав, скажімо, для паніки чи дефіциту безпосередньо на сьогодні немає. Усе робиться для того, щоб цього уникнути", - підсумував Висоцький.

Що кажуть виробники

Споживання соняшникової олії в Україні становить близько 400–500 тис. тонн на рік - менше 10 % від обсягу, що виробляється вітчизняними підприємствами, тому турбуватися про забезпечення внутрішнього ринку цим продуктом не варто, йдеться у заяві асоціації "Укроліяпром" щодо поточної ситуації в галузі.

Як зазначили виробники, олійно-жирова галузь України працює в умовах посилених логістичних викликів та загроз безпеці.

"Через російські удари по підприємствах харчової промисловості та енергетики частина олійно-екстракційних заводів тимчасово припинила роботу. Це вимушена пауза на період відновлення та хвиль атак, продиктована протоколами безпеки для захисту працівників та обладнання. Після стабілізації ситуації підприємства повернуться до звичного режиму", - підкреслили вони.

У документі уточнюється, що підстав для занепокоєння щодо забезпечення внутрішнього ринку немає, адже споживання соняшникової олії в Україні становить близько 400–500 тис. тонн на рік - це менше ніж 10 % від обсягів, що виробляються вітчизняними підприємствами. Наявних у країні потужностей вистачає, щоб протягом сезону переробити весь зібраний урожай соняшнику, сої та ріпаку.

Ситуація з митами на олійні культури

Водночас вони вказують на спроби окремих лобістів використати тимчасову паузу в роботі заводів як аргумент для скасування експортних мит на олійні культури - як на сою та ріпак, так і на соняшник.

"Вважаємо такі пропозиції шкідливими для економіки. Саме експортне мито на насіння соняшнику свого часу дозволило створити в Україні потужну переробну галузь і вивело країну в число світових лідерів з експорту соняшникової олії. Скасування цього мита означатиме пряме завантаження переробних заводів у сусідніх країнах ЄС та Туреччині за рахунок української сировини", - застерігають в "Укроліапромі".

В асоціації стверджують, що скасування мит на будь-яку олійну культуру не збільшить пропускну здатність кордонів і портів, однак після відновлення роботи залишить українські підприємства без сиру, а бюджет - без податків і валютної виручки.

"Тимчасові труднощі ми подолаємо, заводи повернуться до роботи. Головне сьогодні - не ухвалювати рішень, які перекреслюють роки розвитку нашої переробної галузі та знову перетворюють Україну на постачальника сировини", - додали в "Укроліяпромі".

Чи є загроза дефіциту продовольства

Удари Росії за українськими складами, логістичними вузлами та розподільчими центрами вже відбиваються на роботі торгових мереж. В окремих регіонах виникають перебої з постачанням деяких товарів, полиці магазинів порожніють, а серед покупців зростає ажіотаж і утворюються довгі черги.

Ситуація на ринку продовольства - новини на тему

Раніше Главред повідомляв, що, за даними Інституту аграрної економіки, у жовтні пастеризоване молоко в Україні може подорожчати більш ніж на 6%, кефір - майже на 6%, а сметана - на 6,5%.

Нагадаємо, головний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Інна Сало зазначала, що в жовтні овочі борщового набору можуть подорожчати до 7%, а салатні овочі - до 20% через сезонне скорочення пропозиції.

Як повідомлялося, в Україні вже 6 тижнів поспіль знижуються ціни на моркву. Наразі торговельно-закупівельна активність на ринку цих коренеплодів в Україні залишається низькою, оскільки фермерам необхідно реалізувати досить великі обсяги продукції середніх сортів, яка не підлягає тривалому зберіганню.

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