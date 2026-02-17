Пориви вітру і опади: на Полтавщині різко зіпсується погода, дата відома

Синоптики попереджають про несприятливу погоду та стрибки температури.

Погода на Полтавщині 18-19 лютого / фото: УНІАН

Серія циклонів з південного заходу обумовить на Полтавщині на цьому тижні нестійку погоду з "температурними гойдалками", опадами в різному фазовому стані та поривчастим вітром.

Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології. У найближчі дні очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу та коливання температури повітря від -9 до 0 градусів.

Синоптична карта / фото: facebook.com/pgdpoltava

Погода 18 лютого

У середу в Полтаві та області очікується хмарна погода зі снігом та місцями з дощем в денний час. Синоптики попереджають про ожеледь, ожеледицю на дорогах та місцями налипання мокрого снігу.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі триматиметься на рівні -6-11 градусів, а вдень становитиме -1-6 градусів.

Погода в Полтаві 18 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Погода 19 лютого

У четвер на Полтавщині все ще буде хмарно та очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Вітер прогнозують північно-західний, 7-12 м/с, без поривів як у середу.

Температура повітря вночі буде вищою у порівнянні з попереднім днем - від -4 до -9 градусів, а вдень залишиться стабільною -1-6 градусів.

Погода в Полтаві 19 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, вже завтра, 18 лютого, територією країни пройде південний циклон. Його траєкторія цього разу пролягатиме трохи південніше, тому захід і північ країни відчують удар, але не найсильніший.

У центральних областях прогнозують найскладнішу ситуацію: сніг, мокрий сніг, дощ, ожеледь та сильний північно-східний вітер. У східних областях прогнозують дощ, на півдні очікуються сильні опади, місцями мокрий сніг. В Одеській області можливий штормовий вітер та налипання мокрого снігу.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом синоптиків, у Житомирській області з 17 по 20 лютого регіон очікують морози від 0° до –18° та складні умови на дорогах.

Раніше повідомлялося, що у найближчі чотири дні, до 20 лютого, в Одеській області очікується погіршення погодних умов. Синоптики не прогнозують теплу та сонячну погоду.

Напередодні синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Тернопільській області. В області та місті 17 та 18 лютого на дорогах буде ожеледиця.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

