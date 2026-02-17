Переможниця Нацвідбору зірвала голос під час виступу — що сталося

Ви дізнаєтеся:
- LELEKA не змогла витягнути ноту своєї пісні "Ridnym"
- Чому вона зірвала голос
Переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 LELEKA потрапила в неприємну ситуацію під час виступу. Про це повідомив блогер Роман Бутурлакін.
LELEKA виконувала свою пісню "Ridnym", з якою поїде на конкурс до Відня. Фішкою треку стала довга висока нота, яку вона утримує протягом тривалого часу. Під час виконання пісні голос співачки зірвався, і вона не змогла протримати ноту досить довго. Артистка постаралася не засмучуватися, хоча виглядала розчарованою.
Співачка відразу пояснила причину зриву — виявилося, що вона хворіє. Це призвело до ослаблення голосу. LELEKA пообіцяла, що виправиться і виконає пісню ідеально, як тільки одужає.
"Я ту ноту витягну! Мені просто треба одужати", — запевнила співачка.
Фанати в залі підтримали виконавицю оваціями, проте коментатори в мережі не поділили їх оптимізму. Думки розділилися: хтось зазначив, що співачка вже не вперше не витримує цю ноту наживо, а деякі користувачі стали на її захист.
"На Євробаченні теж так скажуть "почекайте, я витягну ту ноту"
"Я не розумію, якщо артистка, яка представлятиме Україну на Євробаченні, захворіла – дайте їй вилікуватися, скасуйте виступи, такими темпами, точно що скоро Laud поїде"
"До Євробачення майже 3 місяці, думаєте, вона не відпочине і не підготується?"
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
