Переможниця Нацвідбору зірвала голос під час виступу — що сталося

LELEKA потрапила в неприємну ситуацію під час виступу.

LELEKA - Нацвідбір / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

LELEKA не змогла витягнути ноту своєї пісні "Ridnym"

Чому вона зірвала голос

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2026 LELEKA потрапила в неприємну ситуацію під час виступу. Про це повідомив блогер Роман Бутурлакін.

LELEKA виконувала свою пісню "Ridnym", з якою поїде на конкурс до Відня. Фішкою треку стала довга висока нота, яку вона утримує протягом тривалого часу. Під час виконання пісні голос співачки зірвався, і вона не змогла протримати ноту досить довго. Артистка постаралася не засмучуватися, хоча виглядала розчарованою.

LELEKA "Ridnym" - живий виступ / скрін з відео

Співачка відразу пояснила причину зриву — виявилося, що вона хворіє. Це призвело до ослаблення голосу. LELEKA пообіцяла, що виправиться і виконає пісню ідеально, як тільки одужає.

"Я ту ноту витягну! Мені просто треба одужати", — запевнила співачка.

Фанати в залі підтримали виконавицю оваціями, проте коментатори в мережі не поділили їх оптимізму. Думки розділилися: хтось зазначив, що співачка вже не вперше не витримує цю ноту наживо, а деякі користувачі стали на її захист.

LELEKA захворіла / скрін з відео

"На Євробаченні теж так скажуть "почекайте, я витягну ту ноту"

"Я не розумію, якщо артистка, яка представлятиме Україну на Євробаченні, захворіла – дайте їй вилікуватися, скасуйте виступи, такими темпами, точно що скоро Laud поїде"

"До Євробачення майже 3 місяці, думаєте, вона не відпочине і не підготується?"

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні в 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

