Посоромилася б: Джанабаєва показала, як вони змінилися з Меладзе

Альбіна Джанабаєва показала фото з Валерієм Меладзе, давністю 20 років.

Альбіна Джанабаєва, Валерій Меладзе / колаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Коротко:

Про що згадала Альбіна Джанабаєва

Чому вона розлютила користувачів

Російська співачка Альбіна Джанабаєва, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну і виїхала з родиною з країни-окупанта жити в Іспанію, показала спільне фото з Меладзе, коли той ще був одружений зі своєю першою дружиною.

Відповідним фото співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото пара виглядає молодо і щасливо. Джанабаєва більше схожа на дочку Меладзе, настільки молодшою за свої роки вона виглядає на зображенні.

Джанабаєва показала фото "до" і "після" / Фото Instagram/albinadzhanabaeva

Інша фотографія, де чоловік з дружиною позують в Дубаї, показує, як сильно змінилися артисти.

Джанабаєва показала фото "до" і "після" / Фото Instagram/albinadzhanabaeva

Однак ностальгічне фото викликало неоднозначну реакцію в соціальній мережі. Зокрема, фоловери співачки згадали, що в той час, коли Меладзе позував для фото з Джанабаєвою, він ще був одружений на матері своїх дітей Ірині.

"Ну і для чого це показувати? 20 років тому Меладзе був одружений з Іриною. Хоча б з поваги соромилася б..."; "Тобто коли він ще був у першому шлюбі?" — сміються в коментарях.

Роман Меладзе і Джанабаєвої

Чутки про роман Меладзе і Джанабаєвої з'явилися ще в 2003-му, коли співак записав спільний трек з "ВІА Грой". Через рік Альбіна народила Меладзе сина, якого назвали на честь композитора Костянтина Меладзе. Тоді Валерій Меладзе дійсно був одружений з Іриною Малухіною. Пара розлучилася в 2014 році.

Ірина Меладзе не знала про зради чоловіка / instagram.com/irinameladze_

Про те, що артист зраджує, колишня дружина Меладзе дізналася вже тоді, коли у Меладзе і Джанабаєвої була дитина. "Валерій розповів, що у нього є стосунки на стороні, навіть є дитина. На питання "хто", він нічого не відповів. Але з'ясувати це було справою 20 хвилин. Я бачила, що Альбіна надто нервує. Але не розуміла причин такої поведінки, адже там були й інші учасниці цього колективу, вони поводилися спокійно", - розповідала в одному з інтерв'ю на російському ТБ Ірина Меладзе.

Відзначимо, як повідомляв Главред, дружина російського композитора Ігоря Ніколаєва, який мовчить про терористичний напад РФ на Україну, співачка Юлія Проскурякова несподівано поскаржилася на проблеми.

Раніше також російський чоловік запроданки Регіни Тодоренко, яка нещодавно намагалася отруїти людину, потрапив у поле зору нарколога.

Про особу: Валерій Меладзе Валерій Меладзе — російський співак, музичний продюсер, телеведучий і актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, оприлюдненого виданням "Агентство".

