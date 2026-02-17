Рус
Чому 18 лютого не можна сумувати і лінуватися: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
17 лютого 2026, 13:49
Згідно з повір'ями, 18 лютого не слід піддаватися смутку, впадати у відчай або дозволяти собі бездіяльність.
Яке церковне свято 18 лютого
Яке церковне свято 18 лютого / фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 18 лютого
  • Що можна і не можна робити 18 лютого
  • Прикмети 18 лютого

У середу, 18 лютого, православна церква згадує святителя Лева - папу Римського, який увійшов в історію як Лев Великий. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 18 лютого

Майбутній першосвятитель народився близько 390 року в Тоскані. Про його дитинство і юність збереглося небагато відомостей, проте відомо, що вже в молоді роки він проявив видатні здібності в богослов'ї та церковному управлінні. За понтифікату Целестина I Лев обіймав посаду архідиякона Римської Церкви - одну з ключових і найвпливовіших посад того часу.

відео дня

Після смерті Сикста III 21 вересня 440 року Лев був обраний єпископом Риму. Його служіння припало на складний період - час богословських суперечок і політичної нестабільності в Західній Римській імперії.

Головним випробуванням його понтифікату стала христологічна криза V століття. У церковному середовищі розгорілися дискусії про природу Ісуса Христа і співвідношення в ньому божественного і людського начал.

Найбільш відомою богословською працею Лева стало послання "Томос до Флавіана", адресоване архієпископу Константинополя Флавіану Константинопольському і написане в 449 році. У 451 році на Халкідонському соборі цей текст був публічно оголошений. За переказами, після його читання єпископи вигукнули: "Петро говорив устами Лева!". Формулювання, запропоновані Левом, лягли в основу халкідонського віровизначення, що стало наріжним каменем православного віровчення.

Святитель послідовно стверджував особливу роль Римського єпископа як наступника апостола Петра. Він розробив богословське обґрунтування першості папи, підкреслюючи, що через апостола Петра Христос продовжує Своє пастирське служіння в Церкві.

Збережені листи Лева до єпископів Галлії, Іспанії та Африки свідчать про його активну участь у справах різних церковних областей. Він прагнув зміцнити єдність віри і дисципліни на всьому просторі Західної Церкви.

Одним з найвідоміших епізодів його життя стала зустріч з ватажком гунів Аттілою в 452 році. Коли гунські війська наблизилися до Риму, папа особисто вийшов назустріч завойовнику. Згідно з переказами, саме його духовний авторитет і дипломатична мудрість спонукали Аттілу відмовитися від походу на місто.

Хоча історики відзначають і політичні, і військові причини цього рішення, даний епізод став символом духовного лідерства Лева і його місії як захисника Риму.

Святитель Лев Великий помер 10 листопада 461 року і був похований у базиліці святого Петра в Римі.

Прикмети 18 лютого

  • Якщо мороз вранці посилюється, зима ще довго затримається.
  • Північний вітер - до майбутніх морозів.
  • Птахи не відлітають далеко - чекайте сильних холодів.

Що не можна робити 18 лютого

Згідно з повір'ями, в цей день не слід піддаватися смутку, впадати у відчай або дозволяти собі бездіяльність. Вважалося, що зневіра і лінь можуть привернути неприємності. Також радили уникати темного одягу, адже за прикметами він здатний "приманити" негаразди.

Що можна робити 18 лютого

До святого Лева звертаються з молитвами як до духовного покровителя і покровителя Господа. Віруючі просять у святого допомоги, підтримки і зцілення від тілесних і душевних хвороб.

Також варто прочитати:

