Учасниця шоу "Супермама" втратила дитину і опинилася в психіатричній лікарні

Вона поділилася дивним відео в Інстаграмі, де також розповіла, що не може знайти свого сина.

Наталія Яровенко з "Супермами" опинилася в психіатричній лікарні / Колаж Главред, фото Instagram/yarovenko__nata

Учасниця популярного українського шоу "Супермама", де жінки борються за статус найкращої мами за різними критеріями, Наталія Яровенко, потрапила до психіатричної лікарні.

Як розповіла сама зірка шоу, туди її відправила її власна мати. Учасниця шоу також повідомила, що у неї зникла дитина і вона не бачить її вже кілька днів.

Учасниця Супермами потрапила до лікарні / Фото Instagram/yarovenko__nata

"Будь ласка, допоможіть мені знайти дитину у моєї неадекватної мами. На жаль, за її святістю ховався демон. Вона не дає мені навіть почути голос мого Давидика... Будь ласка, вона мене в психушку запроторила. Я зараз у психлікарні, але я адекватніша за всіх живих. Будь ласка, благаю вас. Я його не бачила вже 10 днів", – каже Яровенко.

Давид – син Яровенко / Скріншот відео

Учасниця Супермами потрапила до лікарні / Фото Instagram/yarovenko__nata

До слова, напередодні вона публікувала дивні відео на своїй сторінці, які складно зрозуміти. Ці ж ролики викликали занепокоєння у її шанувальників.

В Україні існує таке шоу - "Супермама". Його основна мета і задум - показати, наскільки жінка реалізована як мати і особистість, а також наскільки вона хороша господиня.

Тим часом, виходячи кілька років поспіль, воно дещо трансформувалося і перетворилося на трамплін до інстаблогерства, а також програму-змагання, хто ж вище вискочить зі штанів, щоб показати своє "лухаре" життя. Молоді німфи прагнуть показати свої туалети з бирками відомих брендів, набиті холодильники, наявність персоналу, який забезпечує їх життєдіяльність.

Про шоу "Супермама" "Супермама" ― психологічне реаліті, в рамках якого мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей позмагаються за звання найкращої. Щотижня нова четвірка матусь з різними принципами виховання та поглядами на життя буде боротися за перемогу. Ведучий програми ― Дмитро Карпачов.

