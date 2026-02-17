Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Учасниця шоу "Супермама" втратила дитину і опинилася в психіатричній лікарні

Олена Кюпелі
17 лютого 2026, 14:00
218
Вона поділилася дивним відео в Інстаграмі, де також розповіла, що не може знайти свого сина.
Наталія Яровенко з
Наталія Яровенко з "Супермами" опинилася в психіатричній лікарні / Колаж Главред, фото Instagram/yarovenko__nata

Коротко:

  • Що сталося з Наталією Яровенко
  • До чого тут її мама
  • Що сталося з дитиною учасниці шоу

Учасниця популярного українського шоу "Супермама", де жінки борються за статус найкращої мами за різними критеріями, Наталія Яровенко, потрапила до психіатричної лікарні.

Як розповіла сама зірка шоу, туди її відправила її власна мати. Учасниця шоу також повідомила, що у неї зникла дитина і вона не бачить її вже кілька днів.

відео дня
Учасниця Супермами потрапила до лікарні
Учасниця Супермами потрапила до лікарні / Фото Instagram/yarovenko__nata

"Будь ласка, допоможіть мені знайти дитину у моєї неадекватної мами. На жаль, за її святістю ховався демон. Вона не дає мені навіть почути голос мого Давидика... Будь ласка, вона мене в психушку запроторила. Я зараз у психлікарні, але я адекватніша за всіх живих. Будь ласка, благаю вас. Я його не бачила вже 10 днів", – каже Яровенко.

Давид - син Яровенка
Давид – син Яровенко / Скріншот відео
Учасниця Супермами потрапила до лікарні
Учасниця Супермами потрапила до лікарні / Фото Instagram/yarovenko__nata

До слова, напередодні вона публікувала дивні відео на своїй сторінці, які складно зрозуміти. Ці ж ролики викликали занепокоєння у її шанувальників.

"Супермама": про що шоу

В Україні існує таке шоу - "Супермама". Його основна мета і задум - показати, наскільки жінка реалізована як мати і особистість, а також наскільки вона хороша господиня.

Тим часом, виходячи кілька років поспіль, воно дещо трансформувалося і перетворилося на трамплін до інстаблогерства, а також програму-змагання, хто ж вище вискочить зі штанів, щоб показати своє "лухаре" життя. Молоді німфи прагнуть показати свої туалети з бирками відомих брендів, набиті холодильники, наявність персоналу, який забезпечує їх життєдіяльність.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Відзначимо, як повідомляв Главред, російська співачка Альбіна Джанабаєва, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну і виїхала з родиною з країни-окупанта жити в Іспанію, показала спільне фото з Меладзе, коли той ще був одружений зі своєю першою дружиною.

Раніше також дружина російського композитора Ігоря Ніколаєва, який мовчить про терористичний напад РФ на Україну, співачка Юлія Проскурякова несподівано поскаржилася на проблеми.

Вас також може зацікавити:

Про шоу "Супермама"

"Супермама" ― психологічне реаліті, в рамках якого мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей позмагаються за звання найкращої. Щотижня нова четвірка матусь з різними принципами виховання та поглядами на життя буде боротися за перемогу. Ведучий програми ― Дмитро Карпачов.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ССО рознесли склад зберігання "Іскандерів" у Криму: подробиці нищівної атаки

ССО рознесли склад зберігання "Іскандерів" у Криму: подробиці нищівної атаки

13:35Війна
Росіяни атакували дроном енергетиків Слов'янської ТЕС, є загиблі - деталі

Росіяни атакували дроном енергетиків Слов'янської ТЕС, є загиблі - деталі

12:45Україна
В армії РФ проблеми на фронті, втрати різко зросли на 50% - що сталося

В армії РФ проблеми на фронті, втрати різко зросли на 50% - що сталося

11:46Фронт
Реклама

Популярне

Більше
П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

П’ять знаків зодіаку вступають в еру багатства: кому судилося озолотитися

Долар та євро рвучко стрибнули вгору: новий курс валют на 17 лютого

Долар та євро рвучко стрибнули вгору: новий курс валют на 17 лютого

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

В Україні - масштабна тривога, РФ атакує ракетами: які міста під загрозою

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 лютого

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 17 лютого

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з кішкою за 19 с

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки з кішкою за 19 с

Останні новини

15:38

Рівненщину накриє негода: коли вдарять сильні морози до -15 градусів

15:35

В НАБУ назвали побутовою кримінальну справу проти директора Бюро Кривоноса і відмовилися розкривати подробиці, – ЗМІ

15:28

Кім: Пріоритет державного фінансування повинен надаватися безпеці й соціальним програмам

15:21

Крутий ситний сніданок за 10 хвилин: рецепт оригінальних сирників

15:15

Великдень 2026 року буде раннім: коли відзначаємо за новим календарем

Війна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпекиВійна може завершитися раптово: Рейтерович - про результати Мюнхенської конференції з безпеки
15:07

Бібліотека відкрила капсулу часу 1925 року - ніхто не був готовий до знахідки

15:00

Райська насолода: рецепт рулету-млинця "Баунті" на Масляну 2026Відео

14:52

"Це не Могилевська": співачці висунули звинувачення і змусили пояснитиВідео

14:31

Найдовший у світі концерт триває вже 24 роки: як таке можливо та коли він завершиться

Реклама
14:28

Мрія кожного: жінка кинула все заради дивного заняття

14:23

Після вчинку Гераскевича: Єфросиніна з'явилася в символічній сукні в Берліні

14:09

Пориви вітру і опади: на Полтавщині різко зіпсується погода, дата відома

14:00

Учасниця шоу "Супермама" втратила дитину і опинилася в психіатричній лікарніВідео

13:49

Чому 18 лютого не можна сумувати і лінуватися: яке церковне свято

13:46

Чому юдеї та мусульмани не їдять свинину: давнє табу, яке досі викликає суперечки

13:44

Чи можна хрестити дитину в піст і свята: священик дав несподівану відповідь

13:35

ССО рознесли склад зберігання "Іскандерів" у Криму: подробиці нищівної атаки

13:29

Посоромилася б: Джанабаєва показала, як вони змінилися з Меладзе

13:24

Переможниця Нацвідбору зірвала голос під час виступу — що сталосяВідео

13:16

Зрадницю Тодоренко "прибрали" з росТБВ після гучного скандалу - деталі

Реклама
13:07

Цибульська зі сцени заговорила про нову вагітність: "Я пообіцяла"

13:00

"Тиха Нава": актори серіалу зустрілися з прихильниками наживо

12:45

Росіяни атакували дроном енергетиків Слов'янської ТЕС, є загиблі - деталіФото

12:38

Він тероризує: дружина Ігоря Ніколаєва поскаржилася на кошмари в особистому житті

12:23

Чорні кола, запалі щоки: залежний чоловік Тодоренко потрапив у поле зору нарколога

12:23

Колишня стюардеса назвала найгірші місця в літаку: що з ними не так

12:19

Томати витягуються ще до висадки: названо помилку, яку роблять майже всі

12:18

Вимовить далеко не кожен: які слова найдовші в українській мові

12:17

"Він рятував мене": Аліна Гросу показала таємного чоловіка-росіянина

12:02

Відкрилася правда про війну між Ротару і Пугачовою: "Твердо стояла"

12:02

Орхідея скинула квіти: що робити далі та як змусити її зацвісти знову

11:57

Гороскоп Таро на завтра, 18 лютого: Овнам - слухати інтуїцію, Тельцям - рішення

11:46

В армії РФ проблеми на фронті, втрати різко зросли на 50% - що сталося

11:38

На Україну насувається новий циклон: де вируватимуть снігопади та сильний вітер

11:05

Чому очі кішок світяться в темряві, а у людей ні: що їм це дає

11:04

Старша дочка Єфросиніної стала її копією: ведуча поділилася рідкісним фото

11:00

Де зараз Галина Безрук: як живе зрадниця України і зірка "Будиночка на щастя"

10:57

Графіки відключень світла зміняться в кращу сторону: обнадійливий прогноз

10:48

Китайський гороскоп на завтра 18 лютого: Тиграм - скандали, Півням - неприємності

10:35

Заметіль, ожеледь і морози: Одеську область накриють два циклони поспіль

Реклама
10:14

Великий піст 2026: чи можна їсти солодке і що категорично не можна

10:11

Дантес вперше розповів про особисте життя на тлі чуток про розрив з Кацуріною

10:06

Через атаки РФ Укрзалізниця змінює рух поїздів: що треба знати пасажирам

10:05

Руйнування надзвичайно серйозні: росіяни атакували енергетику Одеси

09:57

"Прильоти" на 18 локаціях: як Україна відбила масований удар РФ по енергетиці та будинкахФото

09:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 лютого (оновлюється)

09:29

Гороскоп на завтра 18 лютого: Терезам - несподіванка, Козорогам - витрати

09:23

Путіністка Лоліта знову потрапила під удар в РФ - що сталося

09:16

Перед переговорами в Женеві Трамп зробив важливу заяву про Україну

09:03

ЗСУ звільнили понад 200 квадратних кілометрів територій: ЗМІ повідомили деталі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти