Світла може не бути по 3-4 дні, якщо Росія 'виб'є' хоч одну АЕС - експерт

У разі масштабного збою в роботі атомних електростанцій за добу вдасться подати електроенергію в режимі 1-2 години електрики.

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Росія може готувати удари по АЕС / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скрішот соцмережі

Обстріл Росією хоч однієї АЕС і подальше її виведення з експлуатації може спричинити національну каскадну аварію, тобто блекаут, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що це загрожує відсутністю світла до 4 днів поспіль.

"Якщо нам виб'ють будь-яку атомну електростанцію з роботи, це означатиме, що буде національна каскадна аварія (так званий блекаут), після якої щонайменше 3-4 дні в принципі займе подати електроенергію в Україні", - висловився Харченко. відео дня

Причому, додав він, за добу вдасться подати електроенергію в режимі 1-2 години електрики, а днів за 4-5 йтиметься про відновлення, наприклад, на 4-6 годин.

"Це буде дуже серйозно, дуже боляче і абсолютно точно, що без атомної генерації зараз система працювати не може", - пояснив експерт.

Він також додав, що інформації про будівництво захисних споруд на відкритих розподільчих пристроях Енергоатома немає.

"Але виходячи з того, що ми знаємо про будівництво аналогічних об'єктів на Укргідроенерго та Укренерго, мінімальний термін, який потрібен для того, щоб спроєктувати та побудувати відповідний захист - 7-8 місяців", - уточнив Харченко.

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в низці провідних ЗМІ України.

Росія готує удар по АЕС - що слід знати

До слова, те, що Росія готує удари по українських АЕС, уже підтверджувала українська розвідка. Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, зазначав, що РФ фотографувала об'єкти атомної генерації за допомогою китайських супутників.

За його словами, йдеться про три атомні електростанції. Однак РФ, імовірно, атакуватиме не безпосередньо ядерний об'єкт, а обладнання, яке забезпечує стабільне електроживлення АЕС.

На думку головного редактора Defense Express Олега Каткова, у разі наміру знищити потужності АЕС окупанти здійснять максимально концентровану атаку із залученням і ракет, і дронів.

"Є висока ймовірність того, що росіяни можуть застосувати 200-300 ракет і БПЛА для атаки на українські АЕС", - поділився він.

Загалом, як зазначають західні оглядачі, російські обстріли восени-2024 триватимуть і, ймовірно, стануть більш масованими ближче до опалювального сезону та зі збільшенням навантаження на енергетику.

Генерація електроенергії в Україні - детальніше / Інфографіка Главреда

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