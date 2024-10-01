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РФ вдарила по зупинці в центрі Херсона: 6 людей загинули, ще 6 постраждали

Анна Ярославська
1 жовтня 2024, 12:14
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Окупанти атакували Херсон близько 9 ранку, коли вся країна схилила голови в жалобі.
Обстріл Херсона
Обстріл Херсона стався близько дев'ятої ранку 1 жовтня / Колаж: Главред, фото: t.me/mvs_ukraine

У вівторок, 1 жовтня, російські окупанти обстріляли Херсон. Загинули шестеро людей, ще шестеро - дістали поранення.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram, армія РФ вдарила по центру міста - по людях, які були на зупинці поруч із центральним ринком.

Глава держави висловив співчуття всім рідним і близьким.

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"Щоденний російський терор, щоденні спроби знищити життя - все це можна зупинити. Маємо обов'язково досягти надійного миру для нашої держави та людей. Для цього української сили та рішучості партнерів має бути більше, ніж бажання Путіна нести терор", - написав президент.

Уранці 1 жовтня РФ обстріляла Херсон
Уранці 1 жовтня РФ обстріляла Херсон / Фото: Нацполіція

Він додав, що тиск на агресора, допомога Україні мають бути постійними та комплексними.

"Я дякую всім партнерам, хто допомагає нам захищати життя. Дякую всім, хто береже Україну", - додав Зеленський.

Зазначимо, за даними МВС України, росіяни атакували Херсон близько 9-ї ранку, "коли вся країна схилила голови в жалобі та хвилиною мовчання вшановувала пам'ять загиблих захисників і захисниць".

"Це черговий доказ підлості й низості нашого ворога", - ідеться в повідомленні.

Постраждали люди, які стояли на зупинці
Постраждали люди, які стояли на зупинці / Фото: Нацполіція

Обстріл Херсона армією РФ 1 жовтня

Як повідомляв Главред, голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що вранці 1 жовтня окупанти атакували ринок у центрі Херсона. Під ударом опинилися торгові точки, де зранку херсонці купували або продавали продукцію.

За словами Прокудіна, наразі відомо про щонайменше вісім постраждалих. Попередньо, п'ятеро людей загинули, ще троє - поранені.

Постраждалих доставили до медзакладу. Вони - під наглядом наших лікарів, зазначає Прокудін.

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війна в Україні обстріли новини Херсона Володимир Зеленський війна Росії та України
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