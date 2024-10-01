Бої вже у межах міста: голова ОВА розповів про важку ситуацію у Вугледарі

У Донецькій області триває обов’язкова евакуація родин з дітьми.

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Бої у Вугледарі / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", deepstatemap.live

У Вугледарі бойові дії вже тривають у межах міста. У населеному пункті досі залишаються 107 людей. Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у ефірі телемарафону.

За його словами, зараз у Донецькій області триває обов’язкова евакуація у примусовий спосіб родин з дітьми з десятикілометрової зони, яка наближена до лінії фронту. З лінії фронту вдалося вивезти майже всіх дітей.

"У Вугледарі залишається 107 людей. Дітей, дякувати всім, ми вивезли. Дітей там вже давно нема. А ці 107 людей, які там залишаються, дуже важко до них доїхати, завезти гуманітарну допомогу, питну воду, медикаменти, тому що іде активна фаза війни", – сказав Філашкін. відео дня

Він підкреслив, що вже зараз ворог знаходиться майже в центрі міста. У Вугледарі вкрай важко обстановка і вкрай важка гуманітарна ситуація.

Голова ОВА також повідомив, що схожа гуманітарна ситуація склалася і в Торецьку, де ворог обстрілює усі під’їздні шляхи до міста.

Щодо Покровська, там залишаються близько 14 тис. людей і з міста триває евакуація. За півтора місяця з Покровська виїхали понад 30 тис. жителів. Ворог вже обстрілює місто FPV-дронами, тому очільник області наголосив на необхідності евакуюватися.

Водночас у місті Часів Яр залишається 441 людина.

"Дуже небезпечне місто. І вкрай складно до міста Часів Яр потрапити. Як і в місті Вугледар, як і в місті Торецьк, ворог обстрілює всі під’їздні шляхи. Люди виїжджати з міста майже не хочуть", – наголосив Філашкін.

Він також повідомив, що за добу зафіксовано понад 3000 обстрілів по Донецькій області з усього наявного в окупантів озброєння. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє осіб зазнали поранень.

"Ворог щодня обстрілює усі об’єкти критичної інфраструктури області", - підкреслив очільник ОВА.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Хто такий Вадим Філашкін? Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

Ситуація у Вугледарі - що відомо

Нагадаємо, моніторингова група DeepState повідомляла, що російські окупаційні війська продовжують тиск на місто Вугледар Донецької області. Зокрема, окупанти намагаються закріпитися в багатоповерхівках на околицях міста, де вже з’являється піхота противника.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке говорив, що ЗСУ можуть зберегти контроль над містом Вугледар Донецької області за умови утримання лінії постачання, що проходить на північ від міста.

В той же час, військовий експерт Сергій Кузан повідомляв, що Росія зосередила до 30 тисяч окупантів у районі Вугледара в Донецькій області. Ворог оточує місто з півдня та північного сходу.

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