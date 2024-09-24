УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Є докази": РФ планує атакувати 3 українські АЕС - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
24 вересня 2024, 22:52оновлено 25 вересня, 00:48
14
Президент заявив, що такі спроби можуть відбутися вже цієї зими.
Зеленський, АЕС, ракета
РФ хоче атакувати 3 українські АЕС / Колаж: Главред, фото: ОП, Міноборони РФ, Telegram

Росія планує атакувати три українські атомні електростанції. Такі спроби можуть відбутися вже цієї зими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН щодо України.

"Зараз ми входимо в третю зиму в цій війні. Росія знову намагається зруйнувати нашу енергетику. Цього разу вони навіть більш цинічні. Вони хочуть атакувати 3 наші атомні електростанції. У нас є ця інформація і є докази", - сказав Зеленський.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін порушив велику кількість норм і правил, зупинятися він не планує.

відео дня

"Якщо Росія готова так далеко зайти - це означає, що в Росії немає цінностей. Цей цинізм Росії продовжиться, якщо їм це дозволити", - додав він.

'Є докази': РФ планує атакувати 3 українські АЕС - Зеленський
Що відомо про Формулу миру Зеленського / Інфографіка: Главред

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить переговори з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ має затвердити ініціативу як базовий план закінчення війни.

Удари по Україні - головне

У неділю ввечері, 22 вересня, російські окупанти атакували Україну ракетами. У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу. Ворожі цілі фіксувалися, зокрема, над Сумською та Чернігівською областями.

Крім того, тієї ж ночі РФ атакувала Запоріжжя КАБами. Країна-агресор 6 разів ударила по обласному центру. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, загорілися припарковані автівки.

Раніше в Міненерго попередили про підготовку Росією ударів по ядерних об'єктах України. У зв'язку з цим відомство закликало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) прискорити розгортання моніторингових місій на ключових для функціонування АЕС підстанціях.

Як писав Главред, експерт з енергетики Сергій Дяченко розповів, що в разі відключення АЕС від енергосистеми доведеться переходити на аварійні відключення світла.

"Якщо наші АЕС доведеться відключити від енергосистеми, то у нас будуть аварійні режими роботи. Зокрема, електропостачання буде по 4-5 годин на добу. Такий сценарій розвитку подій дуже негативний".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський АЭС Генасамблея ООН вторгнення Росії ракетний удар атака дронів
Реклама

Головне за день

"Є докази": РФ планує атакувати 3 українські АЕС - Зеленський

"Є докази": РФ планує атакувати 3 українські АЕС - Зеленський

22:52 Україна
РФ всі засоби перекинула на цей напрямок: військовий розповів про складну ситуацію у Вугледарі

РФ всі засоби перекинула на цей напрямок: військовий розповів про складну ситуацію у Вугледарі

22:31 Україна
"Перспектива оборони розтане на очах": одне велике місто може опинитись в окупації

"Перспектива оборони розтане на очах": одне велике місто може опинитись в окупації

22:01 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Яким буде 2025 рік за східним календарем: для кого він буде вдалим 36891

Яким буде 2025 рік за східним календарем: для кого він буде вдалим

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами 25554

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

Терезам, і не тільки, приготуватися: яким знакам зодіаку жовтень принесе кохання 7747

Терезам, і не тільки, приготуватися: яким знакам зодіаку жовтень принесе кохання

Скільки трикутників на малюнку: лише найкмітливіший впорається із загадкою за 12 секунд 7535

Скільки трикутників на малюнку: лише найкмітливіший впорається із загадкою за 12 секунд

Останні новини

01:00

Знайти жолудь за 11 секунд: можуть справитись лише люди з зором яструба

24 вересня, вівторок
23:09

Як назавжди зупинити утворення конденсату на вікнах: необхідно зробити лише одну річ

22:52

"Є докази": РФ планує атакувати 3 українські АЕС - Зеленський

22:49

Наташа Корольова зганьбила свою беззубу невістку - що сталося

22:31

РФ всі засоби перекинула на цей напрямок: військовий розповів про складну ситуацію у Вугледарі

Ліміти за картками, нові податки та дорогий інтернет: що змінюється з 1 жовтняЛіміти за картками, нові податки та дорогий інтернет: що змінюється з 1 жовтня
22:25

Іноземці "зламають язик": які слова можуть вимовити лише українці - списокВідео

22:01

"Перспектива оборони розтане на очах": одне велике місто може опинитись в окупації

21:37

Зеленський в рамках візиту до США двічі проведе переговори з Байденом - що відомо

21:21

Слимаки її ненавидять: садівник назвав особливу рослину, яка відлякає шкідників

Реклама
21:16

"Переговори триватимуть десятиліттями": Розумний описав сценарій завершення війниВідео

20:57

Змиритись із окупацією частини територій: в МЗС відповіли за заяву президента Чехії

20:50

Які речі не можна брати в руки 25 вересня: прикмети, які не можна порушувати

20:22

Коло, трикутник і квадрат: блогер розкрила, що означають дивні знаки на бірках одягуВідео

20:15

Виявився росіянином: з'явилося фото таємного чоловіка Аліни Гросу - деталі

20:03

РФ окупувала велике місто на Донеччині: в DeepState розповіли про хід боїв

20:02

Білоруський літак над Україною: Повітряні сили пояснили ситуацію

19:56

Чи зросте мінімальна заробітна плата у 2025 році: міністр фінансів розкрив деталі

19:34

Названо дату похолодання: Україну накриють дощі з грозами

19:23

Лише найуважніший знайде 3 відмінності за 25 секунд: складна загадка для найрозумніших

19:18

Не через велику любов: чому собака облизує обличчя людини - несподіване поясненняВідео

Реклама
19:16

Запаси обмежені: чому у США не бачать сенсу надавати Україні далекобійну зброю - WP

19:00

Звʼязок у блекаути під питанням: чим загрожує зміна оподаткування для провайдерівПогляд

18:51

Блищатиме, як нова: як відмити душову кабіну від нальоту за 15 хвилин

18:40

Удар по Харкову: чим Росія атакувала багатоповерхівки та який вигляд має місце прильотуФото

18:28

Байден може знищити Путіна одним рішенням – публіцист

18:28

Росія завдала удару по Запоріжжю рідкісними бомбами: як РФ удосконалила їх

18:17

"Скільки ще має загинути людей": в ОП емоційно відреагували на удари по ХарковуФото

17:58

Чому Нідерланди не можна називати Голландією: до чого тут "п'яний туризм"

17:52

Без дозволу бити по Росії, але з закликом до світу: Байден зробив заяву про Україну в ООН

17:44

Чому Трамп накинувся на ЗеленськогоВідеоблоги

17:39

"Що змусить Путіна закінчити війну": Сікорський видав важливу заяву

17:32

США оголосять новий пакет військової допомоги для України: що в нього ввійде - ЗМІ

17:27

Росія готує масовані удари по нових цілях за підтримки Китаю: що відомо

17:23

Складна операція під обстрілами: ГУРівці звільнили Вовчанський агрегатний заводФотоВідео

17:16

Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала прогнозом

17:04

Існує одразу декілька "дзвіночків": експерт пояснив, коли оточення скине Путіна

16:46

Буде зовсім інша Росія: як виглядатиме РФ після війни в Україні - РозумнийВідео

16:43

Що ховається за індексом "Е" у магазинних продуктах: перелік заборонених добавокВідео

16:35

Багаторічному нагару прийде кінець: як відмити дно сковорідки

16:28

Урожай здивує щедрістю: яке насіння радить висаджувати садівник для результату

Реклама
16:18

Є 2 сценарії завершення війни в Україні, усе може розтягнутися до 2026 року – РозумнийВідео

16:06

Італійці в захваті: як смачно приготувати креветки

16:03

"Склалися" квартири з 8 по 3 поверхи: весь Харків під масованим ударомФотоВідео

15:51

"Ситуація погіршується": росіяни підійшли до Вугледара з усіх напрямків - Коваленко

15:40

Популярна українська актриса перенесла операцію: що сталося

15:36

Справжній васабі куштував мало хто: з чого насправді його виготовляють в УкраїніВідео

15:30

Артем Колюбаєв досьє

15:28

Неприпустимий в'їзд до країни: суд вирішив, чи видавати принцу Гаррі візу США

15:24

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

15:21

Відправити Путіна у відставку: пропагандист Соловйов "бомбанув" проти Кремля

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти