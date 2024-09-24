'Є докази': РФ планує атакувати 3 українські АЕС - Зеленський

Президент заявив, що такі спроби можуть відбутися вже цієї зими.

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РФ хоче атакувати 3 українські АЕС / Колаж: Главред, фото: ОП, Міноборони РФ, Telegram

Росія планує атакувати три українські атомні електростанції. Такі спроби можуть відбутися вже цієї зими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН щодо України.

"Зараз ми входимо в третю зиму в цій війні. Росія знову намагається зруйнувати нашу енергетику. Цього разу вони навіть більш цинічні. Вони хочуть атакувати 3 наші атомні електростанції. У нас є ця інформація і є докази", - сказав Зеленський.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін порушив велику кількість норм і правил, зупинятися він не планує.

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"Якщо Росія готова так далеко зайти - це означає, що в Росії немає цінностей. Цей цинізм Росії продовжиться, якщо їм це дозволити", - додав він.

Що відомо про Формулу миру Зеленського / Інфографіка: Главред

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить переговори з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ має затвердити ініціативу як базовий план закінчення війни.

Удари по Україні - головне

У неділю ввечері, 22 вересня, російські окупанти атакували Україну ракетами. У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу. Ворожі цілі фіксувалися, зокрема, над Сумською та Чернігівською областями.

Крім того, тієї ж ночі РФ атакувала Запоріжжя КАБами. Країна-агресор 6 разів ударила по обласному центру. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, загорілися припарковані автівки.

Раніше в Міненерго попередили про підготовку Росією ударів по ядерних об'єктах України. У зв'язку з цим відомство закликало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) прискорити розгортання моніторингових місій на ключових для функціонування АЕС підстанціях.

Як писав Главред, експерт з енергетики Сергій Дяченко розповів, що в разі відключення АЕС від енергосистеми доведеться переходити на аварійні відключення світла.

"Якщо наші АЕС доведеться відключити від енергосистеми, то у нас будуть аварійні режими роботи. Зокрема, електропостачання буде по 4-5 годин на добу. Такий сценарій розвитку подій дуже негативний".

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