РФ скинула шість бомб на Запоріжжя: влучила по багатоповерхівці, є жертва та поранені

Ворог ударив по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури, вже відомо про постраждалих.

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РФ вдарила по Запоріжжю / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Запорожская ОВА

Російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя у вівторок вдень, 1 жовтня. У результаті є жертва та поранені.

Про це йдеться в повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації в Telegram.

"Росіяни атакували Запоріжжя. Попередньо, завдали 6 ударів", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що ворог ударив по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури, вже відомо про двох поранених.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що внаслідок удару РФ щонайменше одна людина загинула, шестеро поранені.

Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

"Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Є попадання в об'єкти інфраструктури", - написав він.

У Запорізькій ОВА додали, що дванадцятирічна дитина поранена внаслідок обстрілу.

"За допомогою до медиків звернулася 21 людина. Один чоловік загинув на місті влучання", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео - РФ вдарила по Запоріжжю:

/ Скриншот

Раніше в Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски російських коректованих авіаційних бомб на Запоріжжя і закликали людей перебувати в укриттях.

Удари РФ по Запоріжжю - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше російські загарбники обстріляли Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Війська РФ поцілили по житловій забудові, зруйновано багатоповерхівку та приватні будинки.

Раніше повідомлялося про масовані обстріли Росією Запоріжжя КАБами. Російські окупанти змінили тактику ударів по Запоріжжю - по прифронтовому обласному центру переважно завдають авіаударів, а не застосовують балістику.

Як повідомлялося раніше, Росія помітно збільшила інтенсивність обстрілів Запоріжжя - під удар потрапляє переважно цивільне населення. Зокрема, вчора, 29 вересня, РФ поцілила в житлові будинки, більше десятка людей отримали поранення.

/ Інфографіка: Главред

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