Це буде максимальний удар: Росія готує цілий арсенал ракет по АЕС - ЗМІ

На думку експерта, треба чекати одночасного удару 300 ракет і дронів. Це може "продавити" українську ППО.

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РФ накопичує ракети для удару по інфраструктурі АЕС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, скріншот

У разі наміру знищити потужності АЕС окупанти здійснять максимально концентровану атаку з залученням і ракет, і дронів, вважає головний редактор Defense Express Олег Катков.

При цьому, уточнив він, ітиметься не про прямі удари по енергоблоках, а про удари країни-агресорки по інфраструктурі, щоб вивести з ладу атомні електростанції.

"Щодо потужностей та запасів засобів ураження ворога: якщо справді росіяни атакують наші АЕС, то це буде максимально концентрований удар. Очевидно, що це ймовірно буде не удар по самих енергоблоках, а по інфраструктурі, щоб вивести з ладу АЕС", — сказав він в ефірі Еспресо. відео дня

Водночас для атаки по ядерному обʼєкту російські терористи можуть використати понад 100 БПЛА різних типів.

"Тобто будуть летіти й дрони, завданням яких буде перенавантажити нашу систему ППО. Також будуть використовуватись крилаті та високошвидкісні ракети типу "Кинджал", — зазначив Катков.

Хто такий Олег Катков Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року. Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України. Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

Він допускає, що українська ППО, якою щільною вона не була б, буде "продавлена" такою кількістю засобів уражень.

"Є висока ймовірність того, що росіяни можуть застосувати 200-300 ракет та БПЛА для атаки на українські АЕС", — поділився він.

Удари по Україні - до чого готуватися

Відомо, що у Путіна готують удари по ядерних обʼєктах України напередодні зими. Ітиметься про розподільчі пристрої АЕС і підстанціях передачі — критичних обʼєктів для безпечної роботи атомних електростанцій.

Понад те, деякі спроби такої атаки росіяни вже здійснюють. Удруге з початку вересня РФ під час масованого обстрілу України проклала маршрут "Шахедів" через Хмельницьку АЕС. В "Енергоатомі" зауважили , що таким чином країна-агресорка підвищує ставки і цілком імовірно здатна ударити по самому обʼєкту.

Наразі відбувається накопичення ракет на аеродромах стратегічної авіації Росії. У Міноборони попередили українців готуватися до масованої атаки найближчим часом.

У середу, 25 вересня, президент Володимир Зеленський наголосив, що на сьогодні російська армія знищила всю теплорозподільчу та теплогенераційну інфраструктуру, через що мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку.

Ракети, якими РФ бʼє по Україні / Інфографіка: Главред

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