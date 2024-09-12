РФ обрала нові об'єкти: терміни та цілі масованого удару по Україні – прогноз

Тактика російських обстрілів України еволюціонує вже понад два з половиною роки, пише ВВС Україна.

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Російські обстріли восени-2024 триватимуть і, ймовірно, стануть більш масованими ближче до опалювального сезону та зі збільшенням навантаження на енергетику.

Про це йдеться в матеріалі ВВС Україна з посиланням на думки більшості оглядачів.

При цьому наголошується, що ситуація із загрозами балістичних ударів може погіршитися, якщо Іран справді передасть росіянам свої ракети - особливо якщо дійде до більш далекобійних засобів, аніж Fateh-360, - таких як Fateh-110, Fath-313 або Zolfaghar.

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"Заявлена дальність Fath-360 - до 120 км. Це буде загроза більше до прифронтових і прикордонних міст, таких як Харків або Суми", - нагадується в матеріалі.

Автори матеріалу пишуть про те, що інша тенденція російських авіаударів - збільшення масовості, складності (комбінованості) і тривалості атак.

"Усі вони (засоби ураження РФ, - ред.) запускалися за різними напрямками, на різній висоті та протягом тривалого часу - щоб максимально ускладнити роботу української ППО. Понад сотня "шахедів" мали основну функцію - виснаження протиповітряної оборони", - йдеться у статті.

У ВВС Україна додають, що тактика російських обстрілів України еволюціонує вже понад два з половиною роки. Адже авіаційні атаки літа-осені 2024 року суттєво відрізняються і від перших ударів 22 лютого 2022 року, і від знакового обстрілу 10 жовтня 2022 року, з якого почалися масовані ракетні нальоти по енергетиці.

"Змінюється як склад комбінованих ударів по засобах, так і вибір цілей і характер застосування тих чи інших ракет і дронів", - резюмують журналісти.

Що таке ракета Fath-360 Це компактна іранська тактична ракета малої дальності, є аналогом GMRLS.

Призначена насамперед для ураження техніки противника: систем ППО, бронемашин, складів боєприпасів, фронтових командних пунктів, пише Вікіпедія. На відміну від GMRLS має приблизно в 1,5 раза більшу дальність, швидкість польоту і потужність бойової частини. Також Fath-360 робить ставку на використання дешевих цивільних вантажівок як пускових установок. За рахунок механіки зрушення тенту пускову установку неможливо розрізнити з тентованою вантажівкою до приведення в бойове положення. Максимально пускова установка може нести 6 ракет.

Раніше повідомлялося, коли очікувати наступного масованого ракетного удару РФ. Інтервали між обстрілами з боку росіян значно зменшилися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія вночі завдала масованого удару ракетами та "Шахедами". Загарбники запустили по Україні чотири ракети та 35 дронів "Шахед ".

Як повідомлялося раніше, були названі ймовірні цілі для нових атак російськими ракетами.

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