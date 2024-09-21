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Усій Європі загрожує "ядерна катастрофа": Міненерго та ОП про намір РФ вдарити по АЕС

Руслана Заклінська
21 вересня 2024, 19:20
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Росію потрібно зупинити "тут і зараз", оскільки підготовка агресора до ядерного терору стосується усіх, заявив Андрій Єрмак.
Усій Європі загрожує 'ядерна катастрофа': Міненерго та ОП про намір РФ вдарити по АЕС
Росію потрібно зупинити "тут і зараз" - Єрмак / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Росія готує удари по ядерних об'єктах України. Якщо Кремль зважиться на такий крок, уся Європа буде під радіаційною загрозою. Про це заявило Міністерство енергетики України.

"Атаки Росії на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всього європейського континенту", - наголосили у повідомленні.

У зв'язку з цим Міненерго закликало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) прискорити розгортання моніторингових місій на ключових для функціонування АЕС підстанціях.

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Реакція Офісу президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що міжнародна спільнота повинна реагувати на підготовку Росії до атак на об'єкти ядерної енергетики напередодні зими. Він зазначив, що під ворожий удар можуть потрапити критичні об'єкти - відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі.

"Це підготовка до можливого сценарію ядерної катастрофи. Росія - терорист. Їх потрібно зупинити тут і зараз. Країни Заходу і Глобального Півдня повинні жорстко реагувати на підготовку терору. Він стосується всіх", - заявив Єрмак.

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

РФ створює загрози для українських АЕС - головне

Нагадаємо, у суботу, 21 вересня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Росія готується завдати ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики України. Атаки на ці об'єкти можуть призвести до високого ризику ядерного інциденту з глобальними наслідками.

Інформацію про можливі удари вже передали міжнародним партнерам і МАГАТЕ.

Минулого літа президент Володимир Зеленський та Головне управління розвідки Міноборони України попереджали про можливість терористичної атаки Росії на Запорізьку АЕС. Після вжитих заходів ризик підриву станції значно зменшився.

Проте наприкінці серпня цього року обстріли з боку окупантів призвели до зупинки роботи трьох енергоблоків Рівненської АЕС та одного енергоблоку Південноукраїнської атомної станції. Росія намагається завдати удару по українській енергетиці, щоб паралізувати роботу станцій, які забезпечують більшу частину електроенергії в країні.

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