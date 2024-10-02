Існує лише один варіант: Ердоган розповів, як закінчити війну в Україні

Ердоган зазначив, що війна Росії проти України може закінчитись лише дипломатичним, а не військовим шляхом.

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Ердоган розповів, як закінчити війну в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що мир в Україні можливий лише дипломатичним шляхом. Він також підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Про це він повідомив 1 жовтня під час пресконференції з президентом Фінляндії Олександром Стуббом, присвяченій 100-річчю дипломатичних відносин між країнами, повідомляє прес-служба Ердогана.

Зазначається, що в ході переговорів обидва президенти "ще раз підкреслили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України".

"Я висловив пану президенту [Стуббу - ред.] свою думку, що припинення руйнувань в Україні якнайшвидше і досягнення справедливого й остаточного рішення можливі лише за допомогою дипломатії", – сказав Ердоган. відео дня

Стубб також підкреслив важливість підтримки суверенітету України та наголосив, що Туреччина залишається однією з небагатьох країн, здатних вести переговори з обома сторонами — Києвом і Москвою.

"Ми вважаємо, що Україна має право захищати себе, право на захист від нападів Росії. Я також підтримую мирний план президента Володимира Зеленського, який складається з десяти пунктів. Я думаю, що це хороший початок, основа для мирних переговорів", – сказав Стубб.

Що передбачає українська формула миру / Інфографіка: Главред

Хто такий Реджеп Тайїп Ердоган? Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

Позиція Туреччини щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Туреччина заявила про готовність взяти участь у другому Глобальному саміті миру, який організовує Україна.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що його країна розглядатиме питання щодо вступу України до НАТО без поспіху, оскільки деякі країни Альянсу, включно зі США, нібито не бажають бачити Україну серед членів НАТО.

Генеральний директор з питань міжнародної безпеки МЗС Туреччини Басат Озтюрк підкреслив безумовну підтримку України та заявив, що затягування війни з Росією недоречне, але це не означає, що Україна має капітулювати. Туреччина вважає, що війна може завершитися через мирні переговори з досягненням збалансованої домовленості.

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