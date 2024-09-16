Збалансований мир: у Туреччині заявили про переговори з Росією на певних умовах

Генеральний директор з питань міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ Туреччини Басат Озтюрк висловив беззаперечну підтримку Україні та прокоментував, як його країна бачить сценарій закінчення війни.
Під час форуму вашингтонського центру "Атлантична рада" він заявив, що затягування повномасштабної війни країни-агресора Росії та України є недоречним, однак це ні в якому разі не означає, що Україна має здатися.
Як можливий варіант закінчення війни Туреччина розглядає мирні переговори, в результаті яких має бути збалансована домовленість.
"Жодна війна не тривала вічно. В умовах укладення миру цієї війни також має бути, безумовно, дотримання легітимних і законних інтересів українського народу. Але ми також маємо це зрозуміти. Ми повинні мати збалансований результат цих мирних переговорів", - наголосив він.
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
Позиція Туреччини щодо війни в Україні
Нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган у своїй заяві висловився про те, що низка європейських лідерів провокує початок Третьої світової війни. В свою чергу лідер Туреччини наголосив, що Путін хоче миру.
Згодом Ердоган зустрівся з українським главою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Серед іншого - турецький лідер знову цікавився готовністю Києва піти на переговори з РФ через посередництво Анкари.
Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Туреччина і Україна посилили партнерські відносини у сфері оборони. Так українські компанії спільно із турецькими колегами розробляють новий винищувач п'ятого покоління. Поки що всі розробки засекречені.
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