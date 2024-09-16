Збалансований мир: у Туреччині заявили про переговори з Росією на певних умовах

Закінчення війни в Україні має відбутися на засадах поваги до легітимних і законних інтересів українського народу.

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Умови України мають враховуватись задля справедливого миру / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, NATO

Генеральний директор з питань міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ Туреччини Басат Озтюрк висловив беззаперечну підтримку Україні та прокоментував, як його країна бачить сценарій закінчення війни.

Під час форуму вашингтонського центру "Атлантична рада" він заявив, що затягування повномасштабної війни країни-агресора Росії та України є недоречним, однак це ні в якому разі не означає, що Україна має здатися.

Як можливий варіант закінчення війни Туреччина розглядає мирні переговори, в результаті яких має бути збалансована домовленість.

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"Жодна війна не тривала вічно. В умовах укладення миру цієї війни також має бути, безумовно, дотримання легітимних і законних інтересів українського народу. Але ми також маємо це зрозуміти. Ми повинні мати збалансований результат цих мирних переговорів", - наголосив він.

Позиція Туреччини щодо війни в Україні

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган у своїй заяві висловився про те, що низка європейських лідерів провокує початок Третьої світової війни. В свою чергу лідер Туреччини наголосив, що Путін хоче миру.

Згодом Ердоган зустрівся з українським главою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Серед іншого - турецький лідер знову цікавився готовністю Києва піти на переговори з РФ через посередництво Анкари.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Туреччина і Україна посилили партнерські відносини у сфері оборони. Так українські компанії спільно із турецькими колегами розробляють новий винищувач п'ятого покоління. Поки що всі розробки засекречені.

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