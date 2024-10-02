Дрони і далекобійна зброя: у 2025 році Україна збільшить власне виробництво

У наступному році Україна планує інвестувати в оборонне виробництво більше 4 млрд доларів.

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Міноборони працює над залученням іноземних партнерів для створення спільних виробництв / Колаж: Главред, фото: Рустем Умєров, Укроборонпром

Україна у 2025 році планує збільшити інвестиції в промисловість задля розробки вітчизняних дронів та далекобійної зброї у більших масштабах. На це планують виділити більше, ніж 4 мільярди доларів минулого року.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2) у Києві. За його словами, масштабування виробництва включатиме і залучення іноземних партнерів.

Зокрема Україна працює над укладенням багаторічних контрактів для виробництва, постачання та технічного обслуговування озброєння. Воно має закривати потреби української армії у довгостроковій перспективі.

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"Український оборонно-промисловий комплекс значно наростив свої спроможності завдяки підтримці наших союзників та минулорічним домовленостям, укладеним на цьому ж форумі. Сьогоднішні нові угоди та партнерства — це підтвердження того, що ми на правильному шляху до перемоги", - наголосив Умєров.

Хто такий Рустем Умєров? Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Українські ракети / Інфографіка: Главред

Виробництво українського озброєння - що відомо

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна працює з партнерами над внеском у масове виробництво українських далекобійних дронів, а також над реалізацією ракетної програми.

Напередодні президент Володимир Зеленський оголосив про перше успішне використання української ракети-дрона під назвою "Паляниця", яка стала новим методом відплати агресору.

Через те, що іноземні лідери не завжди готові надавати Україні необхідну зброю та дозволи на її використання по території РФ, українська галузь оборонної сфери стає відчутно сильнішою та ефективнішою. Таким чином Україна намагається компенсувати потребу у певних видах озброєння із залученням коштів країн-партнерів.

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