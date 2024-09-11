Президент Туреччини видав важливу заяву про повернення Криму Україні

Ердоган також наголосив, шо кримські татари мають право жити вільним, безпечним і мирним життям на своїй батьківщині.

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Ердоган видав заяву про звільнення Криму / колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Крим повинен повернутись до складу України відповідно до норм міжнародного права.

Ердоган у своєму відеозверненні до учасників Кримської платформи також відзначив, що анексія Криму, проти якої виступала Туреччина з першого дня, ще більше поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію, передає видання Anadolu.

"Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права", - заявив турецький президент. відео дня

Він підкреслив, що забезпечення безпеки та добробуту кримських татар є одним із пріоритетів зовнішньої політики Туреччини.

Хто такий Реджеп Тайїп Ердоган? Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

Ердоган також наголосив, шо кримські татари мають право жити вільним, безпечним і мирним життям на своїй батьківщині.

"Приємно, що в червні після майже трирічного полону звільнили заступника голови Національної асамблеї кримських татар Нарімана Джеляла. Ми сподіваємося на якнайшвидше звільнення всіх кримських татар, у тому числі братів Асана та Азіза Ахтемових", - сказав Ердоган.

Він висловив сподівання, що війна в Україні завершиться справедливим і міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна не відмовиться від Криму. Під час своєї вступної промови він нагадав про злочини комуністичного режиму в Криму - геноцид кримськотатарського народу, зокрема його депортації.

У ГУР зробили заяву про плани щодо Криму та Кримського мосту. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що у ЗСУ є план зі звільнення Кримського півострова і знищення Кримського мосту. Проте деталі розкриватися не будуть.

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