Ердоган заявив, що країни НАТО проти вступу України, та згадав 'дружбу' з РФ

Туреччина буде стежити за розвитком подій, обговореннями та відповідним чином ухвалить остаточне рішення про членство України в НАТО.

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Туреччина має намір "без поспіху" розглядати питання вступу України до НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Низка країн НАТО нібито виступає проти членства України в Альянсі. Туреччина без поспіху розглядатиме питання щодо вступу України до НАТО. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в інтерв'ю NBC News.

За його словами, США та інші члени НАТО "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".

"З цим питанням не треба поспішати. І коли ми приймаємо рішення, ми завжди беремо до уваги позицію інших держав-членів НАТО, ми обговорюємо можливі питання за столом і відповідно приймаємо остаточне рішення", - заявив президент Туреччини. відео дня

Ердоган також зазначив, що Туреччина продовжить уважно стежити за обговореннями країн навколо цього питання. Анкара прийме рішення, виходячи з загальної позиції в Альянсі.

Крім цього, Реджеп Таїп Ердоган згадав про "багатовимірні" відносини з Росією, які охоплюють політичну, економічну та культурну сфери, а також оборонну співпрацю.

"У них багато вимірів, і наша солідарність, наша взаємодія триває, і з кожним днем ці відносини розширюються в економічному плані", - додав глава Туреччини.

Вспут в НАТО / Інфографіка: Главред

Позиція Туреччини щодо війни в Україні Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проводить "політику балансу". На початку липня він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Казахстані, а пізніше взяв участь у саміті НАТО у Вашингтоні, присвяченому російській загрозі. Туреччина підтримує зв'язки з Москвою та не дотримується санкцій проти РФ, які підтримала більшість партнерів країни по НАТО. Туреччина постачає Києву безпілотники і військові кораблі, але продовжує купувати російську нафту і газ. Вона відігравала активну дипломатичну роль, максимально використовуючи свою позицію чорноморського сусіда як Росії, так і України. Анкара виступила посередником в укладенні угоди про постачання українського зерна.

Відносини Туреччини та України - останні новини

Нагадаємо, генеральний директор з питань міжнародної безпеки МЗС Туреччини Басат Озтюрк заявив, що затягування війни з Росією недоречне, але це не означає, що Україна має здатися. Туреччина вважає, що війна має завершитися мирними переговорами, де інтереси українського народу будуть захищені і досягнута збалансована домовленість.

Також більшість турецьких банків, окрім Emlak Katılım, припинили операції з Росією та Білоруссю, щоб уникнути санкцій. Економічний аналітик Анатолій Несміян зазначає, що санкції поступово руйнують російську економіку, а відносини Туреччини та Росії охололи.

Крім цього, аналітик Юрій Богданов пояснив багатовекторну політику Ердогана та його позицію щодо України. За словами експерта, президент Туреччини прагне зробити свою країну ключовим логістичним та геополітичним суперхабом.

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