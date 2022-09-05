Подружжя-учасники популярного ТВ-шоу з Мелітополя почали працювати на окупантів: подробиці скандалу

Олена Трокай та Юрій Пушкар перейшли на бік російських загарбників загарбників / Фото скріншот 1 + 1 , ria-m.tv

У тимчасово окупованому Мелітополі сімейна пара, яка "прославилася" в популярному шоу Міняю жінку, почала працювати з російськими військами. Подружжя здавало агресору позиції Збройних сил України та всіляко сприяло окупантам.

Йдеться про Альону Трокай та її чоловіка Юрія Пушкаря, пише РИА Мелітополь.

"Ця сімейна парочка свого часу працювала в ДК Шевченка – керували караїмським ансамблем "Джамат". Олена підробляла співачкою в кафе "М'ята". Її чоловік-підкаблучник Юрій - екскерівник болгарського і караїмського товариств, до того ж підробляв концентмейстером і помічником керівника народного болгарсокго ансамблю "Балкани". Пушкар навіть претендував на посаду директора Мелітопольської школи мистецтв, але комісія залишила за бортом його кандидатуру. В аналогічній ситуації опинилася і дружина, яка завжди мріяла зайняти крісло директорки ДК Шевченка, і завжди опинялася на другому плані", - пише видання.

Пізніше колаборанти подалися на центральне телебачення, де взяли участь популярному шоу. Примітно, що герої програми й телеглядачі дали красномовну характеристику мелітопольській парі: "Ледачі, нудні люди – живуть, як пенсіонери".

З початку війни Олена Трокай "працювала" при українському штабі мера Мелітополя Івана Федорова. Вже тоді, як тепер з'ясовується, жінка була "засланим козачком" російських окупантів.

"Вже 9 травня Трокай підробляла тамадою на шабаші победобєсія, який влаштували окупанти в місті", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що поки жінка розважала російських військових злочинців на концертах, її чоловіка відправили на навчання в окупований Крим. Після цього у складі армії РФ він був направлений до міста Херсон, де ніс службу з охорони дамби.

Олена Трокай та Юрій Пушкар / Фото ria-m.tv

Крім того, парочка втягнула в свою злочинну діяльність батьків. Батько Юрія Пушкаря здав окупантам координати розташувань військової техніки ЗСУ. При цьому загарбники обіцяли за "роботу" перевести Трокай на "керівну посаду", а її чоловіка – з передової в тил. На щастя, планам зрадників не вдалося збутися, СБУ перехопила телефонну розмову, і батько зрадника опинився на лаві підсудних.

Підозру заочно оголосили також самій навідниці Олені Трокай, яка сьогодні перебуває в Мелітополі. Посади зрадниці ніхто не дав, а чоловіка в тил не перевели.

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