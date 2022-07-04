У Лисичанську дівчина, яка рік тому співала про вільну Україну, радісно зустрічає окупантів

Зрадниця України з Лисичанська зі сльозами на очах зустріла російських загарбників / скріншот

У Мережі з'явилося відео зі зрадницею України з Лисичанська. У минулому році дівчина співала патріотичну пісню до Дня Незалежності України, а в 2022-му - з посмішкою і сльозами щастя зустрічала російських окупантів у своєму місті, заявивши, що чекала на них з 2014 року. Відео опублікував Telegram- канал "Боже, яке кончене".

"Нарешті ми вас дочекалися. Чекали вас ще з 14-го року. Ми їздили в Росію, але вирішили повернутися. Дім же", - заявила дівчина з Лисичанська путінським солдатам, коли вони захопили місто і почали знімати на камеру місцевих жителів.

У 2021 році ця ж дівчина співала кавер на пісню Rampampam про вільну та єдину Україну на честь 30-річчя незалежності країни.

У коментарях українці гнівно відреагували на дії мешканки Лисичанська. Деякі вважають, що її могли змусити вітати російських солдатів під дулом автомата, інші ж кажуть, що емоції дівчини виглядають щирими.

"Шкода, що за таких наші хлопці гинуть", "Дуже соромно за таких людей", "покарання небесне їх наздожене, особливо від наших партизанів", " дівчинка хотіла стати зіркою. Стала зіркою пропагандистських роликів", "ганьба", – написали у коментарях.

Захоплення Лисичанська військами РФ

3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ ухвалили рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні та чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто. Лисичанськ бал останнім великим населеним пунктом Луганщини, який був під контролем України.

Пізніше президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян щодо захоплення Луганської області в прах.

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