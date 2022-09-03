Врятована блогерка з розбомбленого РФ пологового будинку знялася в проросійському ролику

Маріанна Вишемірська з Маріуполя знялася в ролику пропагандистів РФ/ Фото Reuters, скріншот

Породілля з пологового будинку в Маріуполі Маріанна Вишемірська, фото з якою після бомбардування російськими окупантами пологового будинку в березні облетіло весь світ і побувало на перших шпальтах багатьох газет, знялася в проросійському ролику.

Блогерка показала відео про те, "як налагоджується мирне життя в Маріуполі". Кадри опубліковані на її каналі в Telegram.

"Ми зараз їдемо в Маріуполь, показати, як школярі починають навчальний рік у відновлених школах", - сказала Вишемірська.

Блогерка прийшла в школу зруйнованому та захопленому окупантами місті і роздала дітям кульки кольорів триколора країни-агресорки Росії. Вона заявила, що діти виглядали щасливими, оскільки їм більше не потрібно "ховатися в підвалах".

"Та й взагалі виглядали дуже щасливими, і я ставала щасливішою разом з ними, дивлячись на мирний Маріуполь, де діти йдуть в школу, гуляють на вулиці, займаються спортом, а не сидять в підвалах", — написала Вишемірська.

Вишемирська прийшла в маріупольську школу, щоб роздати дітям кульки кольорів прапора РФ / скріншот

Також блогерка заявила, що в Донецьку діти не пішли в школу через небезпеку обстрілів.

Маріанна Вишемірська - що про неї відомо

Маріанна Вишемірська (Підгурська) народилася в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Потім жила в захопленому проросійськими бойовиками Донецьку, а в 2020 році вона переїхала до Маріуполя. Працювала моделлю в агентстві L'models, брала участь в модних показах і рекламних кампаніях. У 2021 році Маріанна Підгурська вийшла заміж за Юрія Вишемірського.

Під час блокади Маріуполя окупантами була на останніх термінах вагітності.

Під час авіанальоту РФ постраждав пологовий будинок №26, в якому в момент атаки перебувала вагітна Вишемірська. Знімок дівчини після порятунку зробив фотограф Євген Малолєтка для Associated Press. Це фото побачив весь світ і Вишемирська стала свого роду символом розбомбленого Маріуполя. Втім жінка скаржилася, що просила фотографа не знімати її і не дозволяла публікацію фото.

10 березня Маріанна народила дочку і залишалася в Маріуполі. Тоді окупанти не дозволяли створити гуманітарний коридор для евакуації жінок і дітей.

У квітні Маріанна Вишемірська назвала себе аполітичною. Також вона стверджувала, що не чула звуку літаків, тому вважає, що обстріли пологового будинку в Маріуполі могли бути не з повітря.

Маріанна веде сторінку в Instagram, де майже 84 000 підписників, і сторінку в Telegram, на яку підписано понад 10 000 фоловерів. При цьому в Instagram вона має посилання на російську соцмережу VK.

Обстріл дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі

9 березня окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню № 3 в Маріуполі. Корпус лікарні був повністю знищений. Поблизу також розташований пологовий будинок.

Авіаналіт стався якраз під час режиму припинення вогню, про який раніше домовилися українська і російська сторони.

У Росії визнали, що свідомо і цілеспрямовано розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. Однак в уяві глави МЗС РФ Сергія Лаврова пологовий будинок в Маріуполі "давно захоплений батальйоном Азов та іншими радикалами". Так він пояснив бомбардування лікарні.

Інші новини: