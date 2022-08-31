У окупованому Бердянську вибухи: партизани підірвали штаб колаборантів

Партизани підірвали штаб колаборантів у Бердянську / Володимир Рогов

На території окупованого Бердянська пролунали потужні вибухи. Виявилось, що українські партизани підірвали штаб колаборантів. Про це заявив "керівник" колаборантів Володимир Рогов.

Вибух пролунав 30 серпня у будівлі організації "Ми разом із Росією". Рогов стверджує, що постраждалих внаслідок вибуху нібито нема.

Колаборант звинувачує у всьому нібито "поборників київського режиму". При цьому він переконаний, що ці території не окуповані, а "звільнені".

Рогов стверджує, що в будівлі штабу нібито були "продукти, дитячі речі та все необхідне для нормального мирного життя".

Як повідомляв Главред, за даними ЗМІ, в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два потужні вибухи в одному з готелів - українські партизани підірвали чергове місце проживання співробітників ФСБ. На даний момент кількість убитих або поранених окупантів невідома. Водночас рух опору запевняє, що не дасть спокою російським окупантам на українській землі.

Нагадаємо також, що 29 серпня російські пропагандисти підтвердили смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова і його дівчини, яка була його цивільною дружиною. Його тіло виявили вдома в Голій Пристані. Поруч лежала рушниця, зареєстрована на самого Ковальова. Хто стріляв - поки невідомо.

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