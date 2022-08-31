УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У окупованому Бердянську вибухи: партизани підірвали штаб колаборантів

31 серпня 2022, 12:28

"Керівник" колаборантів стверджує, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

подрыв штаба коллаборантов
Партизани підірвали штаб колаборантів у Бердянську / Володимир Рогов

На території окупованого Бердянська пролунали потужні вибухи. Виявилось, що українські партизани підірвали штаб колаборантів. Про це заявив "керівник" колаборантів Володимир Рогов.

Вибух пролунав 30 серпня у будівлі організації "Ми разом із Росією". Рогов стверджує, що постраждалих внаслідок вибуху нібито нема.

Колаборант звинувачує у всьому нібито "поборників київського режиму". При цьому він переконаний, що ці території не окуповані, а "звільнені".

Рогов стверджує, що в будівлі штабу нібито були "продукти, дитячі речі та все необхідне для нормального мирного життя".

Як повідомляв Главред, за даними ЗМІ, в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два потужні вибухи в одному з готелів - українські партизани підірвали чергове місце проживання співробітників ФСБ. На даний момент кількість убитих або поранених окупантів невідома. Водночас рух опору запевняє, що не дасть спокою російським окупантам на українській землі.

Нагадаємо також, що 29 серпня російські пропагандисти підтвердили смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова і його дівчини, яка була його цивільною дружиною. Його тіло виявили вдома в Голій Пристані. Поруч лежала рушниця, зареєстрована на самого Ковальова. Хто стріляв - поки невідомо.

Інші новини:

війна в Україні Бердянськ російське вторгнення вибух партизани
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:14

Окупанти потужно обстріляли Енергодар перед приїздом місії МАГАТЕ: у Мережі опублікували фото

13:00

Гороскоп на завтра, 1 вересня 2022: Дівам - витрати, Скорпіонам - сімейні проблеми, Рибам - ризик травмВідео

12:58

Чим замінити пральний порошок: 3 простих способи, які не коштують ні копійки

12:44

"Наркотики або перемога": Жанна Д'арк із ЗСУ кинула виклик дружині наркоторговця, яка збирає 4 млн

12:40

ЗСУ треба вдарити по Кримському мосту, інакше будуть проблеми зі звільненням півострова – ЖдановВідео

Реклама
12:33

У родині Дмитра Комарова скоро відбудеться довгоочікуване поповнення

12:30

Тільки якщо будуть в котлі: експерт пояснив, коли РФ може вивести війська з ЗАЕСВідео

12:28

У окупованому Бердянську вибухи: партизани підірвали штаб колаборантівВідео

12:17

Що робити, якщо з'їв цвіль: чи небезпечно це для організму і які продукти можна врятувати

12:05

20 років таємниці: Оля Цибульська перестала приховувати обличчя і особистість чоловікаВідео

11:51

На популярну російську актрису завели справу "за фейки про армію РФ"

11:36

"Підтримує війну в Україні": росіянці відмовили в оренді житла в Грузії після відповіді на питанняВідео

11:29

Реактивний двигун і штучний інтелект: у Туреччині представили нову модель BayraktarВідео

11:16

З 1 вересня! - привітання, картинки і милі листівки до свята знань

11:11

Не долетіли: у російському Бєлгороді вибухнули дві запущені по Харкову ракетиВідео

10:48

Українські військові ліквідували окупанта з досвідом через 10 днів після його пораненняВідео

10:22

У Ватикані вперше назвали Росію агресором: "війна проти України є варварською"Відео

10:21

ЗСУ вдарили дроном-камікадзе по військовій базі РФ і розбили спецназ дагестанського загону ЯструбВідео

10:14

РФ вночі вдарила по Харкову, Нікополю, Краматорську і Слов’янську: є постраждалі і руйнуванняФотоВідео

09:59

ЗСУ ліквідували російського окупанта з прізвищем М'ясінВідео

Реклама
09:23

Гауляйтер захопленої Запоріжчини Балицький заявив про "сімейні обставини" і втік до КримуВідео

09:19

ЗСУ відсунули лінію фронту на півдні – розвідка БританіїВідео

08:55

Гороскоп на сьогодні, 31 серпня 2022: Близнюкам - сімейні проблеми, Стрільцям - борги, Водоліям - віщі сниВідео

08:31

В окупованому Криму спалахнула потужна пожежа: палає нафтобазаВідео

08:29

Війська РФ готуються до боїв за утримання Херсона і наступу у Донецькій області - ISWВідео

08:13

Реальний стратегічний наступ ЗСУ ми точно не пропустимоПогляд

08:00

Якщо Україна поверне Херсон, росіянам доведеться самим піти з ЗАЕС - Геннадій Рябцев

07:57

Місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС з Києва – ReutersВідео

07:20

ЗСУ розгромили 4 пункти управління росіян на півдні: 117 окупантів "пішли до Кобзона"Відео

06:40

У Харкові пряме влучання в житловий будинок: є постраждаліВідео

06:00

Чому ніхто не знає справжніх настроїв на окупованих територіяхПогляд

05:53

Гороскоп на вересень-2022 для всіх: Козеріг буде навантажений, як віслюк, а Діві пощастить у коханніВідео

05:45

Армія України повинна звільнити свої землі і влаштувати військовий розгром військ Росії – ЖдановВідео

04:30

Гороскоп на вересень 2022: Близнюки стануть щасливчиками місяця

03:20

Найсмачніше та дуже корисне варення з обліпихи від застуди: 3 простих рецепта для здоров'яВідео

03:12

"А де шпагат?": Волочкову після поклонів у Держдумі висміяли в мережі

02:40

Сильні морози та постійні зливи: синоптик попередив про дуже холодну осіньВідео

02:05

Не контрнаступ, а "промацування": британський військовий експерт оцінив бої ЗСУ на Херсонщині

01:31

"На енергетичному етапі ми вже виграли": Макс Гордєєв розповів, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

01:03

Ризикують нажити проблеми: 4 знаки зодіаку можуть чекати неприємності в повню 10 вересняВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 31 серпня: які 2 речі потрібно зробити в останній день літа, щоб залучити удачуВідео

00:41

Квіткова продемонструвала, як після довгої розлуки зустрілася з ДобринінимВідео

00:03

Анна Богдан сильно схудла і показала результат

30 серпня, вівторок
23:39

Лілія Ребрик показала старших дочок

23:30

Помер Михайло Горбачов: всі подробиціВідео

23:19

Концерти Лободи в РФ: у Росії знову анонсують свою нездійсненну мрію

23:05

Гороскоп на вересень 2022 для Тельців: великі витрати, міцна любов і нова роботаВідео

23:04

Зеленський терміново звернувся до всіх жителів Криму з проханнямВідео

22:57

Тарас Тополя зізнався, чому покинув передову і чи повернеться туди

22:30

Роблять як нацисти: Невзоров помітив цікавий нюанс у діях путінських окупантів в Україні

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти