Колаборант Стремоусов утік з Херсона до Росії та зібрався 'рятувати Африку'

Стремоусов робить вигляд, що записує відео зі свого робочого кабінету, хоча, судячи з фону за його спиною, він знаходиться у Воронежі в готелі Marriott.
Коллаборант Кирило Стремоусов, якого російські окупанти призначили заступником голови Херсонської "військово-цивільної адміністрації", на фоні анонсованого контрнаступу Збройних сил України втік з Херсона до Росії.
Стремоусов опублікував відеозвернення, під час якого заявив, що Росія в Херсонській області "назавжди", і контрнаступ ЗСУ "захлинувся, не розпочавшись", а знищення логістики РФ нібито ніяк не вплине на окупацію регіону.
"Ми повертаємося в епоху сильної, потужної держави, яка дозволить навести лад по всьому світу, врятувати Африку, Латинську Америку та Азію", - заявив колаборант.
Зазначимо, що в останні дні Стремоусов активізував свою присутність в сепаратистських і російських медіа, записуючи ролики нібито зі свого робочого кабінету. Але, як повідомляє в Telegram активіст і блогер Сергій Стерненко, завдяки багатьом небайдужим громадянам вдалося встановити, що вчора і сьогодні Стремоусов записував свої відеозвернення з готелю Marriott у Воронежі на проспекті Революції, 38.
"На задньому фоні видно і Благовіщенський собор Воронежа, і таку саму жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій). Позаду також є Воронезьке водосховище", - написав Стерненко.
Блогер уточнив, що інтер'єр, в якому Стремоусов вже кілька днів записує відео, повністю збігається з інтер'єром в готелі Воронежа. Останнє відеозвернення він писав на одному з верхніх поверхів у великому залі.
Як повідомляв Главред, нещодавно Стремоусов зганьбився під час одного із заходів. Виступаючи перед присутніми в Голій Пристані, він вирішив блиснути інтелектом і виголосив довгу тираду про призначення колаборантів на півдні України.
Однак, не придумавши нічого кращого, Стремоусов назвав собі подібних "промежиною" і взявся цитувати пісню недвозначного змісту із сумнівним текстом.
Нагадаємо, 29 серпня російські пропагандисти підтвердили смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова та його дівчини, яка була його цивільною дружиною. Його тіло виявили вдома в Голій Пристані. Поруч лежала рушниця, зареєстрована на самого Ковальова. Хто стріляв - поки невідомо.
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