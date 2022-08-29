Смерть Ковальова: слідом за колаборантом померла його дівчина

Слідом за колаборантом Олексієм Ковальовим померла його дівчина / Facebook

Екс-нардеп і колаборант Олексій Ковальов був знайдений убитим у власному будинку, а 29 серпня, в лікарні померла його дівчина.

Як розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань у коментарі ТСН, померла вона від поранення заточкою.

"Сьогодні вранці в реанімації померла дівчина Олексія Ковальова, у якої було поранення заточкою. Щодо Ковальова було багато версій. Росіяни розганяють версію про побутову версію. Начебто він її вдарив ножем, а вона його застрелила", - зазначив він.

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За даними його джерел, спочатку була інформація, що Ковальова нібито застрелили в Залізному порту. Потім стало відомо, що застреленим Ковальов був знайдений вдома в Голій Пристані.

Ліквідація Олексія Ковальова

У червні позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що в Херсонській області ліквідували нардепа-зрадника Олексія Ковальова, якого виключили з фракції Слуга народу.

Пізніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що в Херсонській області було скоєно замах на вбивство Ковальова. Його автомобіль підірвали.

Оперативники Держбюро розслідувань встановили, що Ковальов перейшов на бік окупантів. Підконтрольні йому підприємства постачали продукти до Криму з подальшою реалізацією на території РФ.

Радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що російські пропагандисти підтвердили смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова.

"Його тіло виявили вдома в Голій Пристані. Поруч лежала рушниця, зареєстрована на самого Ковальова. Хто стріляв - поки невідомо", - зазначив він.

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