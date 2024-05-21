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Дуже небезпечний напрямок: РФ обрала нову ціль для наступу - полковник ЗСУ

Юрій Берендій
21 травня 2024, 19:09
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Військовий експерт зазначає, що росіяни намагаються вклинитись в оборону ЗСУ для продовження наступальних дій в напрямку Покровська з півдня.
Дуже небезпечний напрямок: РФ обрала нову ціль для наступу - полковник ЗСУ
Росіяни намагаються просунутись з півдня до стратегічного міста / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ОК "Захід"

Російські окупаційні війська намагаються просунутися в районі Роботиного Запорізької області та населеного пункту Старомайорське, що знаходиться на межі Донецької та Запорізької областей. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий експерт Роман Світан.

За його словами, росіяни зараз намагаються якось закріпитися в районі Работиного, однак надовго заходити в село вони не можуть.

"Здебільшого заскакують на китайських квадроциклах - наші FPV-дронщики за ними ганяються. Курсанти, нові дронщики, так здають заліки, цілячись по цих живих цілях. Непогано виходить, навіть не треба вигадувати полігони. Полігон у Работиному росіяни знесли в нуль і носяться там на китайських квадроциклах", - сказав експерт.

Світан також зауважив, що в районі населеного пункту Старомайорське росіяни справді чинять значний тиск. Там розташовані підрозділи регулярних російських військ, які тиснуть на Покровськ із півдня.

"Росіяни намагаються знову вклинитися в нашу оборону і повернути позиції, які вони втратили торік на Веремівському виступі. І напрямок з півдня на Покровськ - дуже небезпечний", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, що буде з військами Росії до кінця року:

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Півдні - що відомо про ситуацію в Роботиному

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук прокоментував повідомлення про те, що російські окупанти нібито захопили Роботине Запорізької області. Він зазначив, що "група загарбників вивісила триколор у цьому населеному пункті, після чого з'явилася інформація про "захоплення" села". За його словами, це було "локальне ІПСО" – окупанти змогли підійти і повісити прапор РФ, але майже всі були ліквідовані. Вижив лише один загарбник, якого взяли в полон.

Він також наголосив, що попри заяви росіян про захоплення Роботиного, село не потрапило під їхній контроль, а українські захисники не втратили своїх позицій.

Крім того, Плетенчук зазначав, що російські окупанти активізували спроби наступу на позиції українських захисників в районі населеного пункту Старомайорське на межі Донецької та Запорізької областей.

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